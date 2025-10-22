W czwartek na tory stolicy wyjedzie Świętomarciński Tramwaj Rogalowy. Na trasie także Bydgoszcz

W tym tramwaju będzie można zjeść świętomarcińskie rogale/fot. UM warszawa/www.poznan.pl
Po warszawskich torach przejedzie zielony tramwaj 102N z Poznania, znany jako „kanciak". Pojawi się w stolicy z okazji imienin ulicy Święty Marcin. W środku będzie można zjeść tradycyjne rogale świętomarcińskie – poinformowały Tramwaje Warszawskie.
Tramwaj w Warszawie będzie kursował do wyczerpania zapasu rogali. We wtorek świętomarcińskie przysmaki i poznańskie święto będą promowane rogalowym tramwajem w Szczecinie, a kolejnego dnia – w Gorzowie. 5 listopada tramwaj odwiedzi Bydgoszcz, a dzień później pojedzie do Gdańska. 8 listopada imieniny ulicy Święty Marcin będzie promował w Poznaniu.
Zjadane są tony rogali! Od 2008 r. poznański rogal świętomarciński jest produktem o chronionej nazwie pochodzenia w Unii Europejskiej. Tym samym trafił na listę regionalnych produktów powstających z lokalnych surowców i według oryginalnych przepisów. Imieniny jednej z głównych ulic Poznania: Święty Marcin - są obchodzone 11 listopada od 1994 r. Jest to jedna z większych miejskich atrakcji turystycznych. Tego dnia w Poznaniu i Wielkopolsce zjadane są tony rogali świętomarcińskich.
Receptura rogali nie jest tajna. W ich skład wchodzą: biały mak, cukier, masa jajowa, tłuszcz, rodzynki, orzechy, owoce w syropie lub kandyzowane i aromat migdałowy.
Kombinacja tych składników oraz specyficzne listkujące ciasto sprawiają, że rogal świętomarciński jest poszukiwanym przysmakiem. Sposób zwijania ciasta i nakładania masy makowej oraz dekorowania pomadą i rozdrobnionymi orzechami decyduje o ostatecznym kształcie i wyglądzie rogala. Waga rogala nie powinna przekroczyć 250 gramów. Rogale świętomarcińskie mogą wytwarzać jedynie certyfikowane pracownie. Ich lista dostępna jest na stronie Cechu Cukierników i Piekarzy.
Biedniejsi dostawali za darmo Tradycja wypiekania i jedzenia słynnych rogali sięga 1891 r. Proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował wtedy do wiernych o pomoc. Poprosił, by wzorem świętego Marcina zrobili coś dla biednych. Pierwszy na apel proboszcza zareagował poznański cukiernik Józef Melzer. Bogatsi mieszkańcy kupowali smakołyk, a biedniejsi otrzymywali go za darmo. Za uzyskane w ten sposób fundusze organizowano pomoc żywnościową na wigilię dla najuboższych mieszkańców Poznania. Zwyczaj wypieku w 1901 r. przejęło Stowarzyszenie Cukierników.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę