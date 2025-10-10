Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

Tak wygląda zwycięzca. Dąb szypułkowy rosnący na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew
Tegoroczne laury trafiły do dębu szypułkowego, który rośnie w Fordonie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.
Wspomniany dąb zdobył prawie dwa tysiące głosów. Ma 120 lat i 360 cm obwodu pnia. Na kolejnych miejscach podium, dwa drzewa z UKW. Magnolia pośrednia z al. Ossolińskich zajęła 2. miejsce, a klon srebrzysty z ul. Kopernika – trzecie.
Głosowanie trwało od 1 września do 8 października. Oddano łącznie ponad 3 tysiące głosów. Plebiscyt organizuje Stowarzyszenie MODrzew.
Oto szczegółowe wyniki:
Dąb szypułkowy – ul. Kaliskiego 7 – 1993 głosy – Bydgoskie Drzewo Roku 2025
Magnolia pośrednia – Al. Ossolińskich 12 – 905 głosów
Klon srebrzysty – ul. Mikołaja Kopernika 1 – 81 głosów
Platan klonolistny – ul. Zygmunta Augusta 7 – 76 głosów
Grusza pospolita – ul. Magnuszewska / Wojska Polskiego (pętla tramwajowa Wyżyny) – 31 głosów
Dąb szypułkowy – ul. Moniuszki 1 – 30 głosów
Cypryśnik błotny – Park Kazimierza Wielkiego – 22 głosy
ex aequo Klon pospolity – ul. Piaski 113 i Dąb szypułkowy – ul. Ikara 16 – 8 głosów
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę