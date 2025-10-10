Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

2025-10-10, 19:09 Damian Klich / Redakcja

Tak wygląda zwycięzca. Dąb szypułkowy rosnący na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew

Tegoroczne laury trafiły do dębu szypułkowego, który rośnie w Fordonie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.

Wspomniany dąb zdobył prawie dwa tysiące głosów. Ma 120 lat i 360 cm obwodu pnia. Na kolejnych miejscach podium, dwa drzewa z UKW. Magnolia pośrednia z al. Ossolińskich zajęła 2. miejsce, a klon srebrzysty z ul. Kopernika – trzecie.



Głosowanie trwało od 1 września do 8 października. Oddano łącznie ponad 3 tysiące głosów. Plebiscyt organizuje Stowarzyszenie MODrzew.



Oto szczegółowe wyniki:

