Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

2025-10-10, 19:09  Damian Klich / Redakcja
Tak wygląda zwycięzca. Dąb szypułkowy rosnący na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew

Tegoroczne laury trafiły do dębu szypułkowego, który rośnie w Fordonie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.

Wspomniany dąb zdobył prawie dwa tysiące głosów. Ma 120 lat i 360 cm obwodu pnia. Na kolejnych miejscach podium, dwa drzewa z UKW. Magnolia pośrednia z al. Ossolińskich zajęła 2. miejsce, a klon srebrzysty z ul. Kopernika – trzecie.

Głosowanie trwało od 1 września do 8 października. Oddano łącznie ponad 3 tysiące głosów. Plebiscyt organizuje Stowarzyszenie MODrzew.

Oto szczegółowe wyniki:

  1. Dąb szypułkowy – ul. Kaliskiego 7 – 1993 głosy – Bydgoskie Drzewo Roku 2025
  2. Magnolia pośrednia – Al. Ossolińskich 12 – 905 głosów
  3. Klon srebrzysty – ul. Mikołaja Kopernika 1 – 81 głosów
  4. Platan klonolistny – ul. Zygmunta Augusta 7 – 76 głosów
  5. Grusza pospolita – ul. Magnuszewska / Wojska Polskiego (pętla tramwajowa Wyżyny) – 31 głosów
  6. Dąb szypułkowy – ul. Moniuszki 1 – 30 głosów
  7. Cypryśnik błotny – Park Kazimierza Wielkiego – 22 głosy
  8. ex aequo Klon pospolity – ul. Piaski 113 i Dąb szypułkowy – ul. Ikara 16 – 8 głosów
  9. Klon pospolity – Plac Zbawiciela 2 – 7 głosów

