Odtwarzają zielone aleje wzdłuż dróg wojewódzkich. Gdzie w regionie sadzą drzewa?

2025-10-26, 13:45 Redakcja

Sadzenie drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 - pomiędzy Ciechocinkiem i Zakrzewem/fot. Szymon Zdziebło/tarantoga dla UMWKP

Ponad 400 drzew pojawi się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266, łączącej powiat aleksandrowski z autostradą A1. - Wiosną szpalerami drzew obsadzimy kolejne trzy drogi wojewódzkie – zapowiada Urząd Marszałkowski.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 - pomiędzy Ciechocinkiem i Zakrzewem – trwają nasadzenia 440 drzew - lip drobnolistnych, klonów pospolitych, jaworów i robinii akacjowych. Za prace odpowiada Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca z Dobrzycy w Wielkopolsce.



- Warte 1,3 mln złotych zadanie obejmuje: przygotowanie terenu, dostarczenie dużych sadzonek – drzewka na wysokości 1 m muszą mieć co najmniej 20-centymetrowy obwód pnia, wykonanie nasadzeń, a potem także nawożenie i podlewanie – informują Zarząd Dróg Wojewódzkich i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego. - Wykonane zostały także zabiegi agrotechniczne rosnących już 455 drzew – w tym m.in. formowanie koron, cięcia korygujące, usuwanie jemioły, suchych gałęzi i odrostów.



- Odtwarzanie zielonych alei przeprowadzamy z myślą o uzupełnieniu strat w ekosystemie, które towarzyszą różnym inwestycjom - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Drzewa są naturalną ochroną środowiska - są osłoną przed wiatrem i erozją, dają schronienie owadom i ptakom, pomagają zachować żyzność gleby. Program nasadzeń jest przykładem łączenia rozwoju infrastruktury drogowej z troską o naturę i dziedzictwo naszego regionu.



Wcześniej nowe drzewa pojawiły się m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz w powiecie toruńskim. Trwają przygotowania do przetargu na obsadzenie drzewami kolejnych zmodernizowanych dróg wojewódzkich. Wiosną szpalery drzew i krzewy będą sadzone m.in.: przy drodze wojewódzkiej nr 251 (powiat żniński i inowrocławski), nr 551 (powiat chełmiński i toruński) oraz nr 550 (powiat chełmiński).