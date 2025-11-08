Półfrancuskie, lekko zakręcone i pyszne. Uczniowie z Grudziądza piekli marcińskie rogale

2025-11-08, 08:11 Marcin Doliński/Redakcja

W zawodach na najsmaczniejsze rogale wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Są symbolem szczęści, dobrobytu i hojności - mowa o rogalach marcińskich. Słodkości były w piątek wypiekane w Grudziądzu. W zawodach na najsmaczniejsze rogale wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich.

- Dzisiaj robimy rogale świętomarcińskie z białym makiem, z migdałami w środku - mówili uczniowie naszemu reporterowi, Marcinowi Dolińskiemu. - Oczywiście wszystko trzeba posłodzić, więc możemy dać miód lub cukier. Do środka dorzucamy rodzynki, a wierzch wykończymy skórką pomarańczową i orzechami. Ciasto półfrancuskie sporządzamy sami.



- Właśnie nakładam na prostokąt z ciasta roztopione masło, żeby z ciasta drożdżowego zrobić ciasto półfrancuskie drożdżowe...



- Jest ciężko, długa robota, ale myślę, że efekt ostateczny wszystko wynagrodzi...



Rogalik jest symbolem obchodów Dnia św. Marcina, które przypada 11 listopada.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.