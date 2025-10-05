Seniorzy ostrzegają swoich rówieśników przed oszustami. Bydgoska policja przygotowuje spot [wideo]

2025-10-05, 16:48 Damian Klich/Redakcja

Nagrywanie filmu potrwa do 6 października/fot.: Damian Klich

Nie straszni im oszuści, ani aktorska trema – seniorzy grają w policyjnym spocie, by ostrzec innych. 20 aktorów zostało wyłonionych w wyniku castingu. Teraz czas na zdjęcia. Towarzyszyliśmy ekipie filmowej w jednym z kilku dni nagrań.

– Pierwsza scena jest kręcona w mieszkaniu, dzięki współpracy z Teatrem Polskim. Kolejne mamy zamiar nakręcić już w terenie. Wpadliśmy na pomysł, że grupa senioralna zacznie ostrzegać również tych, do których nie mamy dostępu, nie uczestniczą i nie wychodzą – mówiła Beata Rogawska-Schmidt z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



– Widzi się, ilu jest oszustów. Emeryci dają się nabierać i tracą majątki. Trzeba jakoś przeciwdziałać. Sam się nie dam nabrać, kiedyś ktoś próbował mnie oszukać – dodał jeden z aktorów.



– Jeżeli ten film przekona kilka osób do tego, że trzeba się zastanowić, zanim się w coś kliknie, to warto zagrać w tej produkcji – zaznaczył kolejny z seniorów.



Nagrywanie filmu potrwa do 6 października. Jego efekty będzie można oglądać na policyjnej stronie internetowej.