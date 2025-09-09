XI Forum Seniora w Toruniu. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego

Wykłady i spotkania zostały tam dobrane, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. / Fot. Pixabay / ilustracyjne
Bezpieczeństwo oraz choroby serca to tylko niektóre z tematów, które pojawią się podczas toruńskiego forum. Weźmie w nim udział 500 uczestników.
Impreza organizowana wspólnie przez „Gazetę Pomorskiej”, „Express Bydgoski” i „Nowości Dziennik Toruński” ma już swoją renomę. Od kilku lat seniorzy spotykają się w jej ramach, aby poszerzać swoją wiedzę dotyczącą lepszego życia. Wykłady i spotkania zostały tam dobrane, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.
Choroby serca, bezpieczeństwo, porady strażaków i ratowników medycznych, rynek pracy dla seniorów, a nawet sprawy intymne. To wszystko znalazło się w tegorocznym programie Forum Seniora. Gościem specjalnym będzie Urszula Wojtecka, znana z telewizyjnego programu "Sanatorium miłości".
XI Forum Seniora odbędzie się 10 września (środa) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu. Początek o godz. 9.
