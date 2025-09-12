Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

2025-09-12, 12:27  Marcin Doliński/Redakcja
W powiecie tucholskim powstanie Rada Seniorów/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W powiecie tucholskim powstanie Rada Seniorów/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W powiecie tucholskim zostanie założona Rada Seniorów. Będzie dbać o interesy osób starszych i doradzać staroście. Zainteresowanie przerosło oczekiwania Starostwa Powiatowego. Trzeba zorganizować dodatkowe wybory.

– Zgłosiły się o trzy osoby więcej, niż się spodziewaliśmy. W związku z tym już w najbliższym czasie odbędą się wybory spośród tych zgłoszonych osób – mówi Andrzej Urbański, starosta tucholski.

W radzie zasiadać mają doświadczeni seniorzy: przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, czy seniorzy-studenci.

– Jest bardzo dużo seniorów, którzy swoją aktywnością wskazują, że warto wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Stąd też pomysł na to, żeby stworzyć taką radę. Większość tych osób to są reprezentanci swoich środowisk, więc to będzie „esencja” i krótsza droga pomiędzy środowiskiem seniorów a władzami powiatu, żeby szybciej do urzędu docierały te wszystkie pomysły czy zalecenia, które seniorzy widzą do realizacji na terenie naszego samorządu – dodaje Urbański.

Skład całej rady seniorów będzie znany jeszcze we wrześniu.

Relacja Marcina Dolińskiego

Tuchola

Region

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

2025-09-12, 14:16
Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 14:06
Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 13:18
Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

2025-09-12, 11:39
Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 10:41
Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych. Rozmowa Dnia o dezinformacji

„Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych”. „Rozmowa Dnia” o dezinformacji

2025-09-12, 09:03
Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

2025-09-12, 08:46
Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

2025-09-12, 07:55
Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

2025-09-12, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę