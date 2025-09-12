Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

2025-09-12, 12:27 Marcin Doliński/Redakcja

W powiecie tucholskim powstanie Rada Seniorów/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W powiecie tucholskim zostanie założona Rada Seniorów. Będzie dbać o interesy osób starszych i doradzać staroście. Zainteresowanie przerosło oczekiwania Starostwa Powiatowego. Trzeba zorganizować dodatkowe wybory.

– Zgłosiły się o trzy osoby więcej, niż się spodziewaliśmy. W związku z tym już w najbliższym czasie odbędą się wybory spośród tych zgłoszonych osób – mówi Andrzej Urbański, starosta tucholski.



W radzie zasiadać mają doświadczeni seniorzy: przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, czy seniorzy-studenci.



– Jest bardzo dużo seniorów, którzy swoją aktywnością wskazują, że warto wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Stąd też pomysł na to, żeby stworzyć taką radę. Większość tych osób to są reprezentanci swoich środowisk, więc to będzie „esencja” i krótsza droga pomiędzy środowiskiem seniorów a władzami powiatu, żeby szybciej do urzędu docierały te wszystkie pomysły czy zalecenia, które seniorzy widzą do realizacji na terenie naszego samorządu – dodaje Urbański.



Skład całej rady seniorów będzie znany jeszcze we wrześniu.