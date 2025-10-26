Uwaga! Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

Na terenie naszego województwa najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy (51), ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1)
Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, od soboty (25 października) śledczy otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z indywidualnych kont zgłaszających. Do zdarzenia doszło w banku Santander, który przysłał do naszej redakcji komunikat.
Na terenie naszego województwa najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy (51), ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1).
Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń.
- Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowana historia rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji - informuje policja.
Komunikat banku Santander
„Wczoraj, w wyniku monitoringu, bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kartach płatniczych klientów wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.
Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia–– podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty. Bank jest w kontakcie z organami ścigania, przygotowuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Środki klientów są bezpieczne. Bank, po wykryciu transakcji oszukańczych, niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek. Jednocześnie prosimy klientów – jak zawsze – o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich.
Klientów, którzy zauważą takie przypadki prosimy o kontakt z naszą infolinią 1 9999."
Mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów
