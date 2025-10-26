Uwaga! Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

2025-10-26, 15:31 Redakcja

Na terenie naszego województwa najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy (51), ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1)

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, od soboty (25 października) śledczy otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z indywidualnych kont zgłaszających. Do zdarzenia doszło w banku Santander, który przysłał do naszej redakcji komunikat.

Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń.



- Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowana historia rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji - informuje policja.





Komunikat banku Santander



„Wczoraj, w wyniku monitoringu, bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kartach płatniczych klientów wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.



Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia–– podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty. Bank jest w kontakcie z organami ścigania, przygotowuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.



Środki klientów są bezpieczne. Bank, po wykryciu transakcji oszukańczych, niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek.

Jednocześnie prosimy klientów – jak zawsze – o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich.



Klientów, którzy zauważą takie przypadki prosimy o kontakt z naszą infolinią 1 9999."

