Ostrożność klientów i zabezpieczenia bankomatów pomogą uchronić się przed oszustami. O tym w „Rozmowie Dnia”

2025-10-28, 09:04  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Gościem „Rozmowy Dnia” był dr Dariusz Piotrowski/fot.: Zdzisław Nawrat

Gościem „Rozmowy Dnia” był dr Dariusz Piotrowski/fot.: Zdzisław Nawrat

Czy nasze pieniądze są bezpieczne w bankach? To pytanie zadaje sobie wiele osób po tym, jak w weekend ponad 100 osobom z regionu zniknęły pieniądze z kont. O tej sytuacji rozmawialiśmy z doktorem Dariuszem Piotrowskim z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz z bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Podczas weekendowej akcji być może doszło do sytuacji, w której po wypłacie środków z bankomatu dane klientów banku zostały w jakiś sposób przechwycone. To fachowo nazywa się skimmingiem.

– Mamy kartę debetową oraz karty kredytowe. Jak państwo zauważyliście, na kartach występuje pasek magnetyczny oraz bardzo często chip. Dane są zapisane zarówno na pasku, jak i na chipie. Bardzo trudno jest skopiować dane z chipa, ale z drugiego nośnika jest relatywnie łatwo. Przeciągamy kartę przez czytnik, on sczytuje dane z karty. Jeżeli robimy to w bankomacie, czy w sklepie, transakcja jest legalna. Następuje komunikacja karty z systemem i dzięki temu jest realizowana płatność – wyjaśniał dr Piotrowski.

– Jednak sczytanie danych może być także przeprowadzone przez przestępców. Instalują oni specjalne czytniki. Skimming to kopiowanie, skanowanie danych. Jeśli będziemy mieć dane karty, do tego jeszcze byśmy pozyskali, czy przestępcy otrzymają kod PIN, to mogą przeprowadzić transakcje nieautoryzowane, czyli bez naszej wiedzy – dodał.

Czy użytkownicy mogą sami „wyłapać” podejrzane urządzenia zainstalowane na bankomatach? – Jeżeli przestępcy są profesjonalistami, a można założyć, że tak jest, nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy bankomat został przerobiony w jakiś sposób przez osobę nieuprawnioną. Mamy miejsce, w które wkładamy kartę, czyli czytnik. Jednak przestępcy nakładają swój, idealnie wyglądający. Niczego nie muszą wymontowywać, tylko robią nakładkę. Nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Ma taką samą barwę i kształt.

– Mogą też założyć podkładkę, w której możemy wpisać kod PIN. Jeżeli wszystko jest dobrze zamontowane, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy naciskamy na podkładkę, która do jest częścią bankomatu, czy została dobrze zainstalowana przez przestępców. Są rady, aby sprawdzać, czy pewne elementy bankomatu są dobrze zamocowane. Może byśmy zauważyli to na pierwszy rzut oka. Natomiast, jeżeli jest to zrobione profesjonalnie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić – podkreślił dr Piotrowski.

Cała „Rozmowa Dnia” do wysłuchania poniżej. Inne znajdują się TUTAJ.

Rozmowa Dnia – PR PiK – dr Dariusz Piotrowski

Region

Kto zostanie nowym prezesem IPN Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

Kto zostanie nowym prezesem IPN? Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

2025-10-28, 11:25
Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

2025-10-28, 10:38
Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

2025-10-28, 08:32
Radni w Inowrocławiu debatowali o podwyżce opłat. Pojawiały się też apele i prośby o interwencje

Radni w Inowrocławiu debatowali o podwyżce opłat. Pojawiały się też apele i prośby o interwencje

2025-10-28, 07:41
Nocny pożar hali w Inowrocławiu. W trakcie gaszenia służby odnalazły zwłoki

Nocny pożar hali w Inowrocławiu. W trakcie gaszenia służby odnalazły zwłoki

2025-10-28, 06:38
Zabójstwo pod Izbicą Kujawską. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut. Wniosek o areszt dla 19-latka

Zabójstwo pod Izbicą Kujawską. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut. Wniosek o areszt dla 19-latka

2025-10-27, 21:35
Pożar pustostanu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej

Pożar pustostanu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej

2025-10-27, 20:45
Grudziądzki dworzec w nowej odsłonie. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

Grudziądzki dworzec w nowej odsłonie. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

2025-10-27, 20:42
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o wysypisko w Giebni

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o wysypisko w Giebni

2025-10-27, 19:57

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę