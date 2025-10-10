Policja w ZUS-ie! Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

2025-10-10, 14:00 Redakcja

Policja regularnie ostrzega seniorów przed oszustami, działającymi metodą m.in. „na wnuczka"/foto. Materiały KWP w Bydgoszczy

Trwa ogólnopolska akcja Dni Seniora w ZUS. W październiku placówki ZUS w Kujawsko-Pomorskiem zapraszają starsze osoby na spotkania i konsultacje pod hasłem „Świadome decyzje – bezpieczny senior”.

W ramach wydarzenia seniorzy odwiedzający placówki ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Tucholi i Sępólnie Krajeńskim będą mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami policji.

Eksperci bezpieczeństwa wyjaśnią, jak nie dać się oszukać, na co uważać w codziennych sytuacjach i jak chronić się przed najczęściej stosowanymi metodami oszustów.



Terminy i miejsca spotkań:



13 października, godz. 10:30–12:30 – Inspektorat ZUS w Inowrocławiu

20 października, godz. 9:00–14:00 – Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim

21 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33

22 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Konopnickiej 18A

22 października, godz. 10:00–12:00 – Inspektorat ZUS w Tucholi

23 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Andersena 6