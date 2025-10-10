Policja w ZUS-ie! Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie
Trwa ogólnopolska akcja Dni Seniora w ZUS. W październiku placówki ZUS w Kujawsko-Pomorskiem zapraszają starsze osoby na spotkania i konsultacje pod hasłem „Świadome decyzje – bezpieczny senior”.
W ramach wydarzenia seniorzy odwiedzający placówki ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Tucholi i Sępólnie Krajeńskim będą mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami policji.
Eksperci bezpieczeństwa wyjaśnią, jak nie dać się oszukać, na co uważać w codziennych sytuacjach i jak chronić się przed najczęściej stosowanymi metodami oszustów.
Terminy i miejsca spotkań:
- 13 października, godz. 10:30–12:30 – Inspektorat ZUS w Inowrocławiu
- 20 października, godz. 9:00–14:00 – Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim
- 21 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33
- 22 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Konopnickiej 18A
- 22 października, godz. 10:00–12:00 – Inspektorat ZUS w Tucholi
- 23 października, godz. 9:00–11:00 – Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Andersena 6