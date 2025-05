Seniorka z powiatu toruńskiego oszukana metodą „na wnuczka”. Wyrzuciła przez okno 55 tysięcy złotych

– 81-letnia mieszkanka powiatu toruńskiego odebrała telefon od osoby, która przedstawiła się jako jej wnuczka. Rozmówczyni poinformowała seniorkę, że członkowie rodziny przebywają w szpitalu, są ciężko chorzy i pilnie potrzebują znacznej sumy pieniędzy na dalsze leczenie. W celu „uratowania” życia bliskich kobieta została poinstruowana, by przekazać wszystkie oszczędności – opisał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Seniorka, nie mając świadomości, że rozmawia z oszustem, przygotowała pieniądze i zgodnie z instrukcjami wyrzuciła je przez okno, które odebrał po chwili nieznajomy mężczyzna. Po pewnym czasie kobieta zorientowała się, że została oszukana i powiadomiła Policję. Seniorka straciła 55 tysięcy złotych. Teraz policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie. Funkcjonariusze apelują o czujność w kontakcie z osobami, które dzwonią i przedstawiają się jako członkowie rodziny i żądają pieniędzy. Policjanci przypominają, by każdą próbę oszustwa natychmiast zgłaszać. W tym celu należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki Policji.

