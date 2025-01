Oszust podał się za elektryka. Ofiarą padła seniorka z Włocławka. Tajemnicza „awaria prądu”

2025-01-30, 19:56 Marek Ledwosiński/Redakcja

Policjanci z Włocławka dostali zgłoszenie o oszustwie na 89-latce, która padła ofiarą fałszywego eketryka/Fot. Archiwum PR PiK

Na włocławskim osiedlu Zazamcze oszust okradł 89-latkę. Podał się za elektryka ze spółdzielni mieszkaniowej, który przyszedł naprawić usterkę.

W mieszkaniu starszej pani zgasło światło. Kobieta, jak zazwyczaj się robi w takich wypadkach, wyszła do sąsiadów, by zapytać, czy u nich też nie ma prądu. Na klatce schodowej pojawił się miły pan w stroju monterskim, który oznajmił, że jest awaria. On, jako elektryk ze spółdzielni jest tu po to, by usunąć usterkę.



Staruszka wpuściła człowieka do mieszkania. Ten wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł z szafy kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci mówili, że człowiek obserwował mieszkańców. Ustalił, że staruszka mieszka sama. Mundurowi przyjęli zawiadomienie, wykonali czynności na miejscu i sprawą zajmują się teraz kryminalni.



Włamał się na schodach do szafki z bezpiecznikami i odłączył prąd w mieszkaniu głównym bezpiecznikiem. Policja apeluje, zwłaszcza do mieszkających samotnie, by pod żadnym pozorem nie wpuszczali obcych do domu.