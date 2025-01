Przejechał na czerwonym, wpadł z narkotykami. Torunianinowi grozi do 10 lat więzienia

2025-01-31, 18:16 Redakcja

52-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej, za co grozi do 10 lat więzienia/fot. KMP w Toruniu

– Policjanci z toruńskiej drogówki zatrzymali 52-latka, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Podczas kontroli mężczyzna wyrzucił przez okno papierową torbę, w której, jak się okazało, przewoził narkotyki – informuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek na Bydgoskim Przedmieściu. Policjanci z toruńskiej „drogówki” zatrzymali do kontroli osobowe bmw, ponieważ kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.



– W trakcie wykonywania przez policjantów czynności, 52-latek, myśląc, że uniknie konsekwencji, wyrzucił przez okno pojazdu papierową torbę. Mundurowi natychmiast zabezpieczyli pakunek. Okazało się, że był w nim biały proszek. To dało podstawę do przeprowadzenia przeszukania – relacjonuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Toruniu. Okazało się, że w kieszeni kurtki mężczyzna miał zwitek foliowy z porcją tej samej substancji, którą wyrzucił. Badanie narkotesterem wykazało, że był pod wpływem amfetaminy.



– By rozwiać wszelkie wątpliwości, pobrano od niego krew do badań na zawartość narkotyków. Zanim zatrzymany trafił do policyjnej celi, został przez funkcjonariuszy ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i 15 punktami karnymi za popełnione wykroczenie – przekazuje policjant. – Wstępne policyjne testy wykazały, że zabezpieczona substancja to ponad 200 gramów amfetaminy. Śledczy przekazali narkotyki do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.



52-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego tymczasowego aresztu.