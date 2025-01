Zachowanie pieszych pod lupą bydgoskich policjantów. Posypały się mandaty i pouczenia [wideo]

– Środowe (29 stycznia) działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, a także eliminowanie ich nieprawidłowych i niebezpiecznych zachowań. W ramach akcji bydgoscy policjanci przyglądali się niechronionym uczestnikom, czy nie łamią przepisów ruchu drogowego. Tym razem funkcjonariusze szczególną uwagę zwrócili na przejście dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy – relacjonował asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Mundurowi zwracali uwagę na przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale również chodzenie nieprawidłową stroną drogi, brak elementów odblaskowych. Policjanci z bydgoskiej „drogówki” ujawnili 66 wykroczeń popełnionych przez pieszych. 37 z nich związanych było z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a 26 z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Mundurowi reagowali również na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych. Tych było 73. W główniej mierze związane były z przekraczaniem prędkości w rejonie przejść. Takich przypadków funkcjonariusze odnotowali 66. W trakcie całodniowych działań policjanci wystawili łącznie 51 mandatów karnych oraz 85 pouczeń. Ponadto funkcjonariusze sporządzili trzy wnioski o ukaranie do sądu.

