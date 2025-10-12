Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą. Są ranni i utrudnienia w ruchu

2025-10-12, 17:55 Agata Raczek/Redakcja

Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Kierowcy hyundaia i skody zostali poszkodowani po zderzeniu, do którego doszło w niedzielę, ok godz. 15:30 w podbydgoskim Osówcu. Jeden z prowadzących miał zignorować znak „stop", przez co doprowadził do stłuczki.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu zdarzenia, 61-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Skoda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem „stop" przez co doprowadził do zderzenia z pojazdem marki hyundai, którym kierował 53-letni mężczyzna - przekazał sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów. - W tym miejscu można się spodziewać utrudnień. Policjanci zorganizowali ruch wahadłowy. W związku z tym zdarzeniem dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali dwa dowody rejestracyjne pojazdów. Sprawdzili również stan trzeźwości obu kierujących - nie mieli żadnych zastrzeżeń. Czekamy na informacje ze szpitala, odnośnie stanu zdrowia obu mężczyzn.