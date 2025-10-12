Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą. Są ranni i utrudnienia w ruchu

Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500
Kierowcy hyundaia i skody zostali poszkodowani po zderzeniu, do którego doszło w niedzielę, ok godz. 15:30 w podbydgoskim Osówcu. Jeden z prowadzących miał zignorować znak „stop", przez co doprowadził do stłuczki.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu zdarzenia, 61-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Skoda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem „stop" przez co doprowadził do zderzenia z pojazdem marki hyundai, którym kierował 53-letni mężczyzna - przekazał sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów. - W tym miejscu można się spodziewać utrudnień. Policjanci zorganizowali ruch wahadłowy. W związku z tym zdarzeniem dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali dwa dowody rejestracyjne pojazdów. Sprawdzili również stan trzeźwości obu kierujących - nie mieli żadnych zastrzeżeń. Czekamy na informacje ze szpitala, odnośnie stanu zdrowia obu mężczyzn.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę