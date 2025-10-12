Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą. Są ranni i utrudnienia w ruchu

2025-10-12, 17:55  Agata Raczek/Redakcja
Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Kierowcy hyundaia i skody zostali poszkodowani po zderzeniu, do którego doszło w niedzielę, ok godz. 15:30 w podbydgoskim Osówcu. Jeden z prowadzących miał zignorować znak „stop", przez co doprowadził do stłuczki.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu zdarzenia, 61-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Skoda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem „stop" przez co doprowadził do zderzenia z pojazdem marki hyundai, którym kierował 53-letni mężczyzna - przekazał sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów. - W tym miejscu można się spodziewać utrudnień. Policjanci zorganizowali ruch wahadłowy. W związku z tym zdarzeniem dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali dwa dowody rejestracyjne pojazdów. Sprawdzili również stan trzeźwości obu kierujących - nie mieli żadnych zastrzeżeń. Czekamy na informacje ze szpitala, odnośnie stanu zdrowia obu mężczyzn.

Bydgoszcz

Region

Celebrują życie, towarzysząc w cierpieniu. Znów zabrzmiały Głosy dla Hospicjum

Celebrują życie, towarzysząc w cierpieniu. Znów zabrzmiały „Głosy dla Hospicjum"

2025-10-12, 16:40
Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego O roli bliskich przedmiotów na Bydgoskich Dniach Projektowych

Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego? O roli bliskich przedmiotów na Bydgoskich Dniach Projektowych

2025-10-12, 14:16
W wielkim pożarze stracili cały dobytek. Będzie koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

W wielkim pożarze stracili cały dobytek. Będzie koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

2025-10-12, 12:48
Tradycyjny myśliwski bieg z historią w tle. Tak było na Hubertusie w Grubnie [zdjęcia]

Tradycyjny myśliwski bieg z historią w tle. Tak było na Hubertusie w Grubnie [zdjęcia]

2025-10-12, 10:39
Nocne dachowanie samochodu. Za kierownicą mama, z tyłu dwoje dzieci [zdjęcia]

Nocne dachowanie samochodu. Za kierownicą mama, z tyłu dwoje dzieci [zdjęcia]

2025-10-12, 10:09
Policja w ZUS-ie Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

Policja w ZUS-ie! Mundurowi zapraszają seniorów na rozmowy o bezpieczeństwie

2025-10-12, 10:00
Dojście do plaży, nowe ławki, piaskownice i mini tężnie. Janikowo się zmienia

Dojście do plaży, nowe ławki, piaskownice i mini tężnie. Janikowo się zmienia

2025-10-12, 09:32
Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta

Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta

2025-10-12, 08:02
Uczyli się strzelać, rozpalać ognisko i tamować krwotok. Akcja Trenuj z wojskiem w Bydgoszczy

Uczyli się strzelać, rozpalać ognisko i tamować krwotok. Akcja „Trenuj z wojskiem” w Bydgoszczy

2025-10-11, 18:50

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę