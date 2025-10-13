Ognisko zakażeń w bydgoskim szpitalu. Nowa fala COVID-19 w Kujawsko-Pomorskiem

W niektórych szpitalach w regionie ograniczono odwiedziny/fot. Pixabay
Ponad 3700 zachorowań na COVID w zeszłym miesiącu odnotowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. To ponad czterokrotnie więcej niż w sierpniu. Jak sytuacja wygląda w kujawsko-pomorskich szpitalach?
Ograniczenie odwiedzin pacjentów wprowadzono w wojewódzkim szpitalu w Toruniu. Przy z pacjencie może być tylko jedna osoba, wyłącznie między godziną 15.00 a 17.00. Tak samo jest w przypadku oddziałów dziecięcych. Całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje w oddziale hematologicznym, chorób płuc, oddziale klinicznym nefrologii, diabetologii i chorób Wewnętrznych.
Sześć osób z dodatnim wynikiem testów na COVID-19 przebywa obecnie na oddziale kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala MSWiA Bydgoszczy. Zgłoszone zostało tam ognisko epidemiologiczne. Na oddział nie są przyjmowani aktualnie pacjenci. COVID stwierdzono również u dwóch osób z personelu szpitala. Marek Lewandowski - dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu MSWiA poinformował, że stan osób zakażonych wirusem jest stabilny. Przebieg choroby może być ciężki jedynie w przypadku współistniejących poważnych problemów ze zdrowiem.
Żadnych obostrzeń nie ma aktualnie w szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Tam sytuacja jest stabilna. Rzecznik prasowy przekazał, że na razie nie ma potrzeby wprowadzania ograniczeń.
Niewielki wzrost zachorowań na COVID-19 widoczny jest w Inowrocławiu. Dyrektor szpitala im. Błażka - Bartosz Myśliwiec informuje, że na tę chwilę nie widać wskazań do wprowadzania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Pracownicy stosują ochronne maski, a w szpitalu cały czas dostępne są środki do dezynfekcji. - Wzrostowy trend, jeśli chodzi o COVID-19, jest sezonowy – mówi.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę