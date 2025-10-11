Dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi miał rozpowszechniać pornografię z udziałem dzieci
Tymczasowy areszt dla dyrektora ekonomicznego szpitala w Tucholi, byłego szefa kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. Tomasz P. usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.
Jak informuje prezes szpitala w Tucholi Jarosław Katulski, 57-latek został natychmiastowo zwolniony z pracy.
- Podjąłem decyzję o rozwiązaniu z nim umowy w trybie natychmiastowym – mówi prezes. - Nie ma możliwości, żeby ktoś taki funkcjonował w szpitalu. Wraz z większością pracowników jesteśmy zszokowani. Nawet nie wiem, jak to wszystko skomentować.
Były już dyrektor trafił do aresztu na trzy miesiące. Wcześniej Tomasz P. był szefem kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.