Miał udostępniać 11-latkom pornografię z udziałem dzieci i zwierząt. Były szef NFZ w areszcie [wideo, zdjęcia]

2025-10-13, 08:29  Redakcja/Tatiana Adonis
57-latek noc spędził w policyjnym areszcie. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy/fot. materiały policji

57-latek noc spędził w policyjnym areszcie. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Do policjantów w Kijowie zgłosili się rodzice dwóch 11-letnich dziewczynek, którym dorosły mężczyzna - za pośrednictwem portalu społecznościowego - prezentował pornografię z udziałem dzieci i zwierząt. Tym mężczyzną miał być Tomasz P. - dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi, były szef kujawsko-pomorskiego NFZ.

Materiał dowodowy, zgromadzony w tej sprawie przez policjantów z Kijowa i wstępne ustalenia prowadziły do Polski - do woj. kujawsko-pomorskiego. - Prokuratura Generalna Ukrainy - za pośrednictwem Europolu -poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendy.

Siedem komórek i trzy laptopy z pornografią dziecięcą
W sprawie wszczęte zostało śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy. Policjanci i nadzorujący postępowanie prokurator, na podstawie informacji przekazanych z Ukrainy, potwierdzili wstępne ustalenia na temat osoby podejrzewanej, którą okazał się mieszkaniec powiatu bydgoskiego. W działania włączyli się także funkcjonariusze z zarządu bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W minioną środę zatrzymany został 57-letni mieszkaniec gminy Sicienko (powiat bydgoski).

- W trakcie przeszukania miejsca jego zamieszkania i pracy, policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści – informuje mł. insp. Chlebicz. - Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci. Jak się okazało, znajdowały się na nich materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Niektóre z nich nieudolnie próbowano usunąć, jednak policjanci odzyskali pliki.

Noc w areszcie
57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie - za pośrednictwem portalu społecznościowego - treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików wideo z pornografią z udziałem małoletnich. 57-latek noc spędził w policyjnym areszcie.

W piątek mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Praca policjantów pozwoliła na odzyskanie i przeanalizowanie kolejnych plików, które znajdowały się na nośnikach, zabezpieczonych podczas przeszukań. To umożliwiło prokuratorowi przedstawienie kolejnych zarzutów, a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – informuje policjantka. - Zgodnie z decyzją sądu, 57-latek pozostanie w areszcie do 6 stycznia 2026 roku.

Skazany w 2016 roku
Jak informowaliśmy w sobotę, Tomasz P. był dyrektorem ekonomicznym szpitala w Tucholi. Po zatrzymaniu przez policję, został zwolniony w trybie natychmiastowym. Wcześniej był szefem kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.

Ma już na swoim koncie jeden wyrok. W 2016 roku został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz zakaz sprawowania przez trzy lata funkcji publicznych. Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczył sprawy wyłudzenia pieniędzy i przekroczenia uprawnień urzędniczych w okresie, gdy Tomasz P. w latach 2008-1010 pełnił obowiązki naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Prowadził wtedy firmę szkoleniową, organizując zajęcia m.in. dla pracowników Szpitala Miejskiego. Okazało się, że szkolenia były fikcyjne, a Tomasz P. miał zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, znaleziono m.in. siedem komórek i trzy laptopy, na których znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt/fot. materiały policji

Region

Ognisko zakażeń w bydgoskim szpitalu. Nowa fala COVID-19 w Kujawsko-Pomorskiem

Ognisko zakażeń w bydgoskim szpitalu. Nowa fala COVID-19 w Kujawsko-Pomorskiem

2025-10-13, 13:09
Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A1. Trwa sprzątanie jezdni po kolizji

Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A1. Trwa sprzątanie jezdni po kolizji

2025-10-13, 12:36
W jaki sposób skutecznie walczyć z dezinformacją Radiokonferencja w Polskim Radiu PiK

W jaki sposób skutecznie walczyć z dezinformacją? „Radiokonferencja” w Polskim Radiu PiK

2025-10-13, 11:38
Będą się bawić aż do soboty Startują Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów [program]

Będą się bawić aż do soboty! Startują Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów [program]

2025-10-13, 09:45
Jak zutylizować niebezpieczne odpady, zalegające na składowiskach w regionie [Rozmowa Dnia]

Jak zutylizować niebezpieczne odpady, zalegające na składowiskach w regionie? [Rozmowa Dnia]

2025-10-13, 08:56
Grudziądz chce nagrodzić najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Czas na zgłoszenia

Grudziądz chce nagrodzić najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Czas na zgłoszenia

2025-10-13, 07:55
Bez przyznawania racji też można się dogadać. Zaczyna się Tydzień Mediacji [program]

Bez przyznawania racji też można się dogadać. Zaczyna się Tydzień Mediacji [program]

2025-10-13, 07:00
Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą. Są ranni i utrudnienia w ruchu

Zderzenie dwóch osobówek w Osówcu pod Bydgoszczą. Są ranni i utrudnienia w ruchu

2025-10-12, 17:55
Celebrują życie, towarzysząc w cierpieniu. Znów zabrzmiały Głosy dla Hospicjum

Celebrują życie, towarzysząc w cierpieniu. Znów zabrzmiały „Głosy dla Hospicjum"

2025-10-12, 16:40

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę