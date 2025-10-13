Miał udostępniać 11-latkom pornografię z udziałem dzieci i zwierząt. Były szef NFZ w areszcie [wideo, zdjęcia]

2025-10-13, 08:29 Redakcja/Tatiana Adonis

57-latek noc spędził w policyjnym areszcie. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Do policjantów w Kijowie zgłosili się rodzice dwóch 11-letnich dziewczynek, którym dorosły mężczyzna - za pośrednictwem portalu społecznościowego - prezentował pornografię z udziałem dzieci i zwierząt. Tym mężczyzną miał być Tomasz P. - dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi, były szef kujawsko-pomorskiego NFZ.

Materiał dowodowy, zgromadzony w tej sprawie przez policjantów z Kijowa i wstępne ustalenia prowadziły do Polski - do woj. kujawsko-pomorskiego. - Prokuratura Generalna Ukrainy - za pośrednictwem Europolu -poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendy.



Siedem komórek i trzy laptopy z pornografią dziecięcą

W sprawie wszczęte zostało śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy. Policjanci i nadzorujący postępowanie prokurator, na podstawie informacji przekazanych z Ukrainy, potwierdzili wstępne ustalenia na temat osoby podejrzewanej, którą okazał się mieszkaniec powiatu bydgoskiego. W działania włączyli się także funkcjonariusze z zarządu bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W minioną środę zatrzymany został 57-letni mieszkaniec gminy Sicienko (powiat bydgoski).



- W trakcie przeszukania miejsca jego zamieszkania i pracy, policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści – informuje mł. insp. Chlebicz. - Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci. Jak się okazało, znajdowały się na nich materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Niektóre z nich nieudolnie próbowano usunąć, jednak policjanci odzyskali pliki.



Noc w areszcie

57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie - za pośrednictwem portalu społecznościowego - treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików wideo z pornografią z udziałem małoletnich. 57-latek noc spędził w policyjnym areszcie.



W piątek mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Praca policjantów pozwoliła na odzyskanie i przeanalizowanie kolejnych plików, które znajdowały się na nośnikach, zabezpieczonych podczas przeszukań. To umożliwiło prokuratorowi przedstawienie kolejnych zarzutów, a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – informuje policjantka. - Zgodnie z decyzją sądu, 57-latek pozostanie w areszcie do 6 stycznia 2026 roku.



Skazany w 2016 roku

Jak informowaliśmy w sobotę, Tomasz P. był dyrektorem ekonomicznym szpitala w Tucholi. Po zatrzymaniu przez policję, został zwolniony w trybie natychmiastowym. Wcześniej był szefem kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.



Ma już na swoim koncie jeden wyrok. W 2016 roku został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz zakaz sprawowania przez trzy lata funkcji publicznych. Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczył sprawy wyłudzenia pieniędzy i przekroczenia uprawnień urzędniczych w okresie, gdy Tomasz P. w latach 2008-1010 pełnił obowiązki naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Prowadził wtedy firmę szkoleniową, organizując zajęcia m.in. dla pracowników Szpitala Miejskiego. Okazało się, że szkolenia były fikcyjne, a Tomasz P. miał zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych.



