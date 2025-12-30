Tomasz P. zostanie w areszcie dłużej? Trwa śledztwo dotyczące byłego dyrektora NFZ

2025-12-30, 06:50 Damian Klich

Prokuratura przedłuża swoje śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy chce przedłużenia tymczasowego aresztu o kolejne trzy miesiące dla Tomasza P. Były dyrektor NFZ w Bydgoszczy miał udostępniać pornografię dzieciom.

Dotychczasowy areszt kończy się 6 stycznia. Najpóźniej do 5 stycznia sąd powinien podjąć decyzję w tej sprawie. Prokuratura przedłuża swoje śledztwo, ponieważ w mieszkaniu mężczyzny zostały zabezpieczone cyfrowe nośniki, które są obecnie badane.



57-latek był też dyrektorem ekonomicznym szpitala w Tucholi oraz pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.