Do 10 lat więzienia grozi 69 osobom. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo

2025-12-31, 17:59 Redakcja

69 osób odpowie za szereg przestępstw karnych i oszustw skarbowych na wielomilionowe kwoty/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Tuż przed świętami Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do toruńskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 69 osobom, którym zarzuciła popełnienie szeregu przestępstw karnych i oszustw skarbowych na wielomilionowe kwoty.

W toku śledztwa toruńska prokuratura ustaliła, że na terenie naszego kraju działała grupa osób i podmiotów gospodarczych, która dopuściła się przestępstw skarbowych. Chodzi o narażenie na uszczuplenie podatku VAT oraz pranie pieniędzy. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Toruniu czytamy, że jeden z oskarżonych w latach 2011-2013 naraził na uszczuplenie podatek od towarów i usług o wartości ponad 15 milionów złotych.



Oskarżeni posługując się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT przedkładali w urzędach skarbowych deklaracje podatkowe zawierające nieprawdę co do nabycia towarów. W ten sposób pomagali też innym osobom. Dodatkowo oskarżone osoby starały się utrudnić stwierdzenie popełnienia przestępstwa.



Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych o charakterze pieniężnym zabezpieczono mienie w postaci m.in. nieruchomości, biżuterii, aut oraz środków pieniężnych. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.