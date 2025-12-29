Człowiek nie zawinił, więc postępowanie umorzone. Po zawaleniu się sufitu w toruńskiej galerii
Toruńska prokuratura - wobec braku znamion czynu zabronionego - umorzyła postępowanie w sprawie zawalenia się części podwieszanego sufitu w galerii Plaza w Toruniu.
Według ustaleń śledczych, zawalenie się sufitu było spowodowane awarią instalacji wodnej, która nie wynikała z działania lub zaniechania człowieka.
Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 15 września na terenie kina w strefie kas toruńskiej galerii Plaza. Ewakuowano wtedy około 1400 osób. Nikt nie został ranny.