Człowiek nie zawinił, więc postępowanie umorzone. Po zawaleniu się sufitu w toruńskiej galerii

2025-12-29, 21:30 Monika Kaczyńska

15 września zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel, Archiwum

Toruńska prokuratura - wobec braku znamion czynu zabronionego - umorzyła postępowanie w sprawie zawalenia się części podwieszanego sufitu w galerii Plaza w Toruniu.

Według ustaleń śledczych, zawalenie się sufitu było spowodowane awarią instalacji wodnej, która nie wynikała z działania lub zaniechania człowieka.



Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 15 września na terenie kina w strefie kas toruńskiej galerii Plaza. Ewakuowano wtedy około 1400 osób. Nikt nie został ranny.