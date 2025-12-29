Człowiek nie zawinił, więc postępowanie umorzone. Po zawaleniu się sufitu w toruńskiej galerii

2025-12-29, 21:30  Monika Kaczyńska
15 września zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel, Archiwum

15 września zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel, Archiwum

Toruńska prokuratura - wobec braku znamion czynu zabronionego - umorzyła postępowanie w sprawie zawalenia się części podwieszanego sufitu w galerii Plaza w Toruniu.

Według ustaleń śledczych, zawalenie się sufitu było spowodowane awarią instalacji wodnej, która nie wynikała z działania lub zaniechania człowieka.

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 15 września na terenie kina w strefie kas toruńskiej galerii Plaza. Ewakuowano wtedy około 1400 osób. Nikt nie został ranny.

Toruń

Region

TVP Bydgoszcz i Pałac Młodzieży żegnają operatora Mariusza Mareckiego. Miał 53 lata

TVP Bydgoszcz i Pałac Młodzieży żegnają operatora Mariusza Mareckiego. Miał 53 lata

2025-12-29, 20:47
65-latka przewróciła się na rowerze i nie przeżyła wypadku. Tragedia w Mogilnie

65-latka przewróciła się na rowerze i nie przeżyła wypadku. Tragedia w Mogilnie

2025-12-29, 20:13
Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne Ostrzeżenia dla naszego regionu

Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne! Ostrzeżenia dla naszego regionu

2025-12-29, 19:24
Protest rolników w całym kraju. W naszym regionie w kilkunastu punktach [mapa]

Protest rolników w całym kraju. W naszym regionie w kilkunastu punktach [mapa]

2025-12-29, 17:58
Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu

Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu

2025-12-29, 17:05
Przeczesywali dno Wisły we Włocławku. Szukali 46-latka, który zniknął miesiąc temu

Przeczesywali dno Wisły we Włocławku. Szukali 46-latka, który zniknął miesiąc temu

2025-12-29, 15:48
Śródmiejscy dzielnicowi pomogli potrzebującym. Odwiedzili osoby bez dachu nad głową i przekazali jedzenie

Śródmiejscy dzielnicowi pomogli potrzebującym. Odwiedzili osoby bez dachu nad głową i przekazali jedzenie

2025-12-29, 14:38
To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

2025-12-29, 12:59
Uwaga Znów będzie ślisko IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

2025-12-29, 11:45

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę