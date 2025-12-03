Pliki pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt. Bydgoska prokuratura stawia zarzuty

Kolejne uderzenie służb w podziemie pedofilskie. Zdjęcie archiwalne z akcji CBZC/fot. cbzc.policja.gov.pl/
W drugiej połowie listopada, bydgoski Zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadził kolejną operację związaną z walką z pedofilią w Internecie. Zatrzymano 6 osób, których aktywność w Internecie przekroczyła granice prawa.
Podczas przeszukań przeprowadzonych w miejscach zatrzymania sprawców zabezpieczono nośniki danych i urządzenia elektroniczne, na których ujawniono m.in. pliki wideo oraz pliki graficzne przedstawiające treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz związane z posługiwaniem się zwierzęciem.
W oparciu o przedłożone przez funkcjonariuszy dowody, prokuratorzy z 1. Wydziału Śledczego przedstawili zatrzymanym mężczyznom zarzuty posiadania w celu rozpowszechniania tego typu treści. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych ujawniono amunicję, którą posiadał bez wymaganego zezwolenia, u innego – niewielką ilość marihuany. Zarzuty wobec tych osób uzupełniono zatem o czyny kwalifikowane z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podejrzani zostali przesłuchani. Wobec trzech z nich Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec trzech kolejnych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór policyjny, poręczenie majątkowe (w kwotach od 6 tys. zł do 40 tys. zł. ), zakazy opuszczania kraju.
Dalsze postępowanie ukierunkowane będzie na ustalenie źródeł pochodzenia pozyskiwanych przez podejrzanych nielegalnych treści oraz sieci ich powiązań z innymi osobami rozpowszechniającymi pornografię dziecięcą. Podejrzanym grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.
