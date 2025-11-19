Grudziądz. Wysyłał dziecku pornografię, proponował stosunek seksualny i spotkanie. Jest akt oskarżenia

2025-11-19, 19:45 Redakcja

Tomasz N. za pośrednictwem portalu społecznościowego „Facebook” oraz aplikacji Messenger składał małoletniej (12 lat) propozycje obcowania płciowego, domagał się wysyłania nagich zdjęć oraz wykonywania przez nią innych czynności seksualnych/ Fot. Pixabay

Toruńska Prokuratura skierowała do grudziądzkiego sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi N. 45-latek jest oskarżony o posiadanie i prezentowanie treści pornograficznych oraz proponowanie stosunku płciowego 12-latce. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Dochodzenie prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu. Dotyczy ono prezentowania małoletniemu poniżej 15 roku życia treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego propozycji obcowania płciowego (przestępstwo z art. 200 § 3 kk i art. 200 a § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.). Działo się to od 2 do 11 maja 2025 roku.



W toku podjętych czynności dochodzenia ustalono, że Tomasz N. za pośrednictwem portalu społecznościowego „Facebook” oraz aplikacji Messenger składał małoletniej (12 lat) propozycje obcowania płciowego, domagał się wysyłania nagich zdjęć oraz wykonywania przez nią innych czynności seksualnych. Dodatkowo, jak ustalono, prezentował jej treści pornograficzne, w tym treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Proponował także spotkanie w Krakowie. Celu nie osiągnął. Małoletnim, z którym korespondował okazał się członek Grupy Reagowania Anioły Dzieciom (GRAD).



W dniu 11 maja 2025 r. Tomasz N. został zatrzymany. W toku przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania zabezpieczono liczne płyty CD i DVD, a także telefony, w tym nośniki elektroniczne na których ujawniono treści pornograficzne - ponad 300 plików (graficznych i video) - z udziałem osób małoletnich,



Tomaszowi N. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa (z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 200a § 2 kk i art. 200 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk oraz z art. 202 § 4 a kk w zw. z art. 64 § 1 kk). Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.



Wobec oskarżonego Tomasza N. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu aktem oskarżenia przestępstwa grozi kara łączna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.



źr. Prokuratura Okręgowa w Grudziądzu.