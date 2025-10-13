Radiowozy na „dziesiątce”. Policjanci z trzynastu powiatów kontrolowali kierowców [zdjęcia]

2025-10-13, 14:09 Redakcja

Policjanci na krajowej „dziesiątce"/fot. materiały policji

„Zero tolerancji dla przekraczania prędkości na DK 10” – pod takim hasłem, na jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg w regionie, pracowali wspólnie policjanci z trzynastu powiatów.

Policjanci zwracali uwagę na przekraczanie prędkości oraz inne wykroczenia drogowe – m.in. nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, stan techniczny pojazdów, czy trzeźwość kierowców. - Skontrolowali 372 pojazdy oraz ujawnili 308 przekroczeń dozwolonej prędkości - relacjonuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Na drodze krajowej nr 10 przebiegającej przez nasz region pojawiły się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, wyposażone w wideorejestratory. Główny cel tych działań to poprawa bezpieczeństwa na DK 10, czyli zmniejszenie liczby wypadków, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym.



W działaniach wzięli udział funkcjonariusze z czterech powiatów, przez które przebiega krajowa „dziesiątka”: bydgoskiego, toruńskiego, nakielskiego i lipnowskiego. Wspomagali ich policjanci z powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego oraz żnińskiego.



Od początku roku do 30 września na „dziesiątce” doszło do 25 wypadków drogowych, w których zginęło aż osiem osób, a 29 zostało rannych. Na trasie odnotowano również 446 kolizji drogowych.