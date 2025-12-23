Nowe radiowozy i grupa do zadań specjalnych. Zmiany w toruńskiej policji

2025-12-23, 19:20  Michał Zaręba/Redakcja
Toruńska policja odstała osiem nowych radiowozów. Przy okazji zaprezentowano też nową formację w strukturze Komendy Miejskiej. To Grupa Szybkiego Reagowania.

- Postanowiliśmy wzmocnić ten rodzaj służby patrolowo-interwencyjnej zespołem, który będzie - po pierwsze - liczniejszy, a po drugie - jakościowo lepszy po to, by mógł reagować na te najtrudniejsze interwencje, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z niebezpiecznym narzędziem, z nożem, z bronią palną - oby nie - i tam, gdzie mamy do czynienia z grupą ludzi. Są to policjanci, których wyselekcjonowaliśmy, a wcześniej zgłosili się na ochotnika do służby w tej grupie - mówi Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Jakub Gorczyński.


- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Toruniu taka jednostka będzie funkcjonowała - mówił prezydent Torunia, Paweł Gulewski.

- Stan bezpieczeństwa poprawia się naprawdę, nie tylko na papierze. Dzięki takiemu wsparciu społeczeństwo czuje się odpowiedzialne, bo wie, że to za nasze pieniądze finansowany jest zakup wyposażenia dla Policji - mówił sekretarz województwa Marek Smoczyk.

Flota pojazdów KMP w Toruniu powiększyła się o:
  • cztery oznakowane Skody Octavia, które zasilą komisariaty Śródmieście, Podgórz, Rubinkowo oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu,
  • dwa pojazdy marki Renault Trafic trafią do Grupy Szybkiego Reagowania Wydziału Prewencji KMP w Toruniu,
  • dwa nieoznakowane Seaty Leon wzmocnią Wydział Kryminalny oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Toruniu.
Wartości pojazdów przekracza 1 mln 600 tys. zł. Dofinansowanie miasta to blisko 820 tys., 250 tys. zł dołożył Urząd Marszałkowski.

