Nocne dachowanie samochodu. Za kierownicą mama, z tyłu dwoje dzieci [zdjęcia]

2025-10-12, 10:09 Redakcja

Samochód osobowy, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci w wieku 6 i 3 lat, dachował/fot. OSP Solec Kujawski

Miniona noc okazała się pracowita dla strażaków z OSP Solec Kujawski. O godzinie 01:05 pojechali do zdarzenia drogowego w miejscowości Przyłubie (gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski). Na miejscu zastali samochód leżący na dachu. W środku już nikogo nie było.

Jak podaje OSP Solec Kujawski, samochodem osobowym jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 6 i 3 lat. Auto wypadło z drogi i dachowało. Na szczęście osoby podróżujące samochodem opuściły go o własnych siłach, jeszcze przed przybyciem służb.



Na miejscu pracowali strażacy, Policja oraz ratownicy medyczni.