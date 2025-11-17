Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

2025-11-17, 14:00 Redakcja

Autobus w rowie, 37 pasażerów wyszło z tego zdarzenia bez szwanku

Do zdarzenia doszło około godz. 13.30, w miejscowości Zamarte w powiecie sępoleńskim. Autobus PKS wpadł do rowu. Nikt nie został poszkodowany - informują wojewódzcy strażacy.

Na drodze krajowej nr 25 autobus PKS zjechał do rowu po tym, jak na jego pas wjechała ciężarówka. Pojazd zatrzymał się w przydrożnym nasypie. W środku było 37 osób, żadna z nich nie potrzebowała pomocy medycznej.



Podróżni czekają teraz na zastępczy autokar, który zabierze ich w dalszą drogę. Policja przekazuje, że ruch w tym miejscu odbywa się już normalnie.