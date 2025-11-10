Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń

2025-11-10, 18:26 Redakcja

Zdarzenie drogowe we wsi Niedola-Łochowice/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500/Facebook

Podbydgoskie Osielsko, wieś Niedola-Łochowice i Dobrzejewice, to tam służby ratunkowe interweniowały w poniedziałek wieczorem po zderzeniach samochodów.

W Osielsku, po zderzeniu dwóch aut osiem osób zostało zabranych do szpitala, w tym troje dzieci. Jak podają służby, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a pobyt w szpitalu ma być głównie obserwacją. Czekamy na informacje o ich stanie zdrowia.



W kraksie we wsi Niedola - Łochowice w powiecie nakielskim także uczestniczyły dwa samochody, podobnie jak w Dobrzejewicach, w powiecie toruńskim, gdzie po kolizji dwóch pojazdów jedna osoba uskarżała się na lekkie dolegliwości.

W tych miejscach można spodziewać się utrudnień.