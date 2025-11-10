Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń
Podbydgoskie Osielsko, wieś Niedola-Łochowice i Dobrzejewice, to tam służby ratunkowe interweniowały w poniedziałek wieczorem po zderzeniach samochodów.
W Osielsku, po zderzeniu dwóch aut osiem osób zostało zabranych do szpitala, w tym troje dzieci. Jak podają służby, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a pobyt w szpitalu ma być głównie obserwacją. Czekamy na informacje o ich stanie zdrowia.
W kraksie we wsi Niedola - Łochowice w powiecie nakielskim także uczestniczyły dwa samochody, podobnie jak w Dobrzejewicach, w powiecie toruńskim, gdzie po kolizji dwóch pojazdów jedna osoba uskarżała się na lekkie dolegliwości.
W tych miejscach można spodziewać się utrudnień.