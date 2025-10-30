Stłuczka autobusów w Bydgoszczy. Kierująca z dodatnim wynikiem policyjnego narkotestu

2025-10-30, 19:47 Radosław Łączkowski/Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Na światłach przy ul. Focha stały - jeden za drugim - autobusy linii 71 i 77. Nagle kierująca autobusem nr 77 ruszyła i uderzyła w stojący przed nią pojazd. Policja standardowo zrobiła sprawczyni kolizji narkotest i test trzeźwości. Okazało się, że kobieta mogła wcześnie zażyć zakazane substancje.

– Zgłoszenie pochodzi z godz. 13:45. Policjanci zatrzymali kierującej autobusem linii 77 prawo jazdy, natomiast oczywistym jest, że sprawdzili również stan jej trzeźwości oraz zbadali zawartość innych substancji w organizmie. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kobieta zażyła wcześniej środki niedozwolone. Została przez policjantów przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań. Jeśli badania te potwierdzą wstępne ustalenia, to kwestia ta będzie także przedmiotem postępowania - poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



W obu autobusach podróżowało łącznie około 100 osób. Dwoje pasażerów uskarżało się na dolegliwości, jednak po przebadaniu zostali zwolnieni do domu. Utrudnienia w tej części miasta trwały kilka godzin.