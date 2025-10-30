Stłuczka autobusów w Bydgoszczy. Kierująca z dodatnim wynikiem policyjnego narkotestu

2025-10-30, 19:47  Radosław Łączkowski/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Na światłach przy ul. Focha stały - jeden za drugim - autobusy linii 71 i 77. Nagle kierująca autobusem nr 77 ruszyła i uderzyła w stojący przed nią pojazd. Policja standardowo zrobiła sprawczyni kolizji narkotest i test trzeźwości. Okazało się, że kobieta mogła wcześnie zażyć zakazane substancje.

– Zgłoszenie pochodzi z godz. 13:45. Policjanci zatrzymali kierującej autobusem linii 77 prawo jazdy, natomiast oczywistym jest, że sprawdzili również stan jej trzeźwości oraz zbadali zawartość innych substancji w organizmie. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kobieta zażyła wcześniej środki niedozwolone. Została przez policjantów przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań. Jeśli badania te potwierdzą wstępne ustalenia, to kwestia ta będzie także przedmiotem postępowania - poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W obu autobusach podróżowało łącznie około 100 osób. Dwoje pasażerów uskarżało się na dolegliwości, jednak po przebadaniu zostali zwolnieni do domu. Utrudnienia w tej części miasta trwały kilka godzin.

Mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich funkcjonariuszy.

Bydgoszcz

Region

Amerykański operator filmowy ma zapłacić za rozróbę w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny

Amerykański operator filmowy ma zapłacić za rozróbę w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny

2025-10-30, 21:15
Próba przemytu na bydgoskim lotnisku. Podróbki w prześwietlonych walizkach [zdjęcia]

Próba przemytu na bydgoskim lotnisku. Podróbki w prześwietlonych walizkach [zdjęcia]

2025-10-30, 19:00
Rosjanie zmieniają nazwy ukraińskich miast i manipulują faktami. Kolejne Wieści ze Wschodu

Rosjanie zmieniają nazwy ukraińskich miast i manipulują faktami. Kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-10-30, 18:41
Nowa lokalizacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy Remontu nie będzie

Nowa lokalizacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy? Remontu nie będzie

2025-10-30, 18:00
Promocja pracy w służbie cywilnej. Atutem jest sprawczość, a pensje - pomału - ale jednak rosną

Promocja pracy w służbie cywilnej. Atutem jest sprawczość, a pensje - pomału - ale jednak rosną

2025-10-30, 17:15
Od ucznia do mistrza. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników [zdjęcia]

Od ucznia do mistrza. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników [zdjęcia]

2025-10-30, 16:29
Wyłączał prąd w Janikowie, policjantom tłumaczył, że lubi to robić. Kara dla 18-latka

Wyłączał prąd w Janikowie, policjantom tłumaczył, że „lubi to robić". Kara dla 18-latka

2025-10-30, 15:40
Wszystkich Świętych: Jak jeździć w okolicach cmentarzy w miastach regionu [przewodnik]

Wszystkich Świętych: Jak jeździć w okolicach cmentarzy w miastach regionu [przewodnik]

2025-10-30, 13:49
Administracja oddzielona od lekarzy i pacjentów. Szpital zakaźny ma nowy budynek

Administracja oddzielona od lekarzy i pacjentów. Szpital zakaźny ma nowy budynek

2025-10-30, 12:45

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę