Mieszkańcy ul. Dworcowej o świcie usłyszeli potężny huk. W całym bloku nie ma gazu [zdjęcia]

2025-11-10, 16:16  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Uszkodzona jest wewnętrzna instalacja gazowa bloku przy ul. Dworcowej/fot. Katarzyna Bogucka

Uszkodzona jest wewnętrzna instalacja gazowa bloku przy ul. Dworcowej/fot. Katarzyna Bogucka

W poniedziałek, około godz. 5:00, przy ul. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy doszło do kolizji. Kierowca skręcający z ul. Dworcowej wjechał na chodnik i uderzył w budynek, konkretnie w żółtą skrzynkę z zaworem gazu. Instalacja została uszkodzona.

- Usłyszałam huk, a jakiś czas później hałas na klatce schodowej, wiele kroków, jakieś podniesione głosy - mówi mieszkanka domu przy Dworcowej. - Potem było pukanie do drzwi. Pracownicy gazowni zamykali w każdym mieszkaniu zawory gazu. To samo zrobili w piwnicy - odłączyli dom od głównej instalacji. Teraz nikt nie ma gazu. Czekaliśmy, aż usterka zostanie usunięta, ale okazało się, że pojawiła się jakaś nieszczelność, której nie da się ot tak wykryć. Spodziewamy się, że gazu nie będziemy mieli długo. Całe szczęście, że mamy ogrzewanie miejskie, i że nie stało się nic żadnemu przechodniowi. Pech, że nie możemy się przygotować do Święta Niepodległości. Rodzinnego obiadu na elektrycznej płycie się nie zrobi.

- Za naprawę instalacji odpowie administracja budynku - powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, Paweł Wiszniewski.

Po kolizji drogowej, blok przy ul. Dworcowej został odcięty od gazu. Mówi jedna z mieszkanek

Bydgoszcz
Uszkodzona jest wewnętrzna instalacja gazowa bloku przy ul. Dworcowej/fot. Katarzyna Bogucka Uszkodzona jest wewnętrzna instalacja gazowa bloku przy ul. Dworcowej/fot. Katarzyna Bogucka Uszkodzona jest wewnętrzna instalacja gazowa bloku przy ul. Dworcowej/fot. Katarzyna Bogucka

Region

Żołnierska uroczystość w Inowrocławiu. Okazją było Narodowe Święto Niepodległości [zdjęcia]

Żołnierska uroczystość w Inowrocławiu. Okazją było Narodowe Święto Niepodległości [zdjęcia]

2025-11-10, 19:50
Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń

Trzy zderzenia na drogach Pomorza i Kujaw. Ich uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń

2025-11-10, 18:26
Kobieta wpadała we wstrząs po użądleniu przez szerszenia. Policjanci z Chodcza uratowali jej życie

Kobieta wpadała we wstrząs po użądleniu przez szerszenia. Policjanci z Chodcza uratowali jej życie

2025-11-10, 17:45
Przypadek czy podpalenie Nad ranem we Włocławku spłonęło kilka samochodów

Przypadek czy podpalenie? Nad ranem we Włocławku spłonęło kilka samochodów

2025-11-10, 15:17
Film o niemieckim obozie w Smukale gotowy. Zainteresowani mogą zapisać się na pokazy

Film o niemieckim obozie w Smukale gotowy. Zainteresowani mogą zapisać się na pokazy

2025-11-10, 14:33
Zabójstwo kobiety w Janikowie Do policyjnego aresztu trafił nietrzeźwy konkubent ofiary [aktualizacja]

Zabójstwo kobiety w Janikowie! Do policyjnego aresztu trafił nietrzeźwy konkubent ofiary [aktualizacja]

2025-11-10, 14:00
Tragedia na torach w Bydgoszczy. Mężczyzna śmiertelnie potrącony przez pociąg

Tragedia na torach w Bydgoszczy. Mężczyzna śmiertelnie potrącony przez pociąg

2025-11-10, 13:44
Złapano handlarza narkotyków z Rypina. W domu miał ponad 150 gramów różnych substancji

Złapano handlarza narkotyków z Rypina. W domu miał ponad 150 gramów różnych substancji

2025-11-10, 13:33
Grudziądzan czeka podwyżka za wywóz śmieci. Cena wzrośnie dość znacząco

Grudziądzan czeka podwyżka za wywóz śmieci. Cena wzrośnie dość znacząco

2025-11-10, 12:48

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę