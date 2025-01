Córka zmusiła, koleżanka namówiła, wnuki nic nie wiedzą! Bydgoskie wybory Miss 80+ [zdjęcia]

2025-01-12, 09:29 Tatiana Adonis/Redakcja

Znamy już kandydatki do tytułu Miss 80+. O koronę najpiękniejszej powalczy w mieście nad Brdą 16 pań. Najstarsza kandydatka ma ponad 90 lat. Próby rozpoczną się już niebawem. Forma jest, humor też dopisuje - to najważniejsze.

Przed paniami m.in. zajęcia w szkole tańca, dlatego warunkiem uczestnictwa w konkursie, oprócz wieku, była m.in. aktywność, mobilność i dyspozycyjność - mówi organizatorka przedsięwzięcia Bernadeta Michałek z Fordońskiej Kopalni Pomysłów. I wyjaśnia, dlaczego konkurs adresowany jest do pań powyżej 80 roku życia.



- Wychodzimy z założenia, że seniorka do 70. roku życia jest aktywna, natomiast wiele razy już słyszeliśmy od pań nieco starszych, że one już są „stare" i niczego już nie doświadczą i nie oczekują. Chcemy udowodnić, że panie w tym wieku to nie tylko babcie, które zostają z wnukami, ale kobiety, które może jeszcze doświadczyć czegoś pięknego. Jestem bardzo dumna i jako organizatora wzrusza mnie to wydarzenie. W naszych kandydatkach widać nieprzemijającą piękność kobiety - podkreśla Bernadeta Michałek.



Seniorki zdradziły nam, jak znalazły się w konkursie. Jedną z nich do udziału w zabawie „zmusiła" córka. - Sama bym nie wpadła na ten pomysł. Córka dzwoni i mówi: „Mamuś, zapisałam cię na konkurs". Drugą namówiła znajoma z domu pomocy społecznej: - Pani Agnieszka powiedziała: „Pani Marianno, niech się pani tam wyróżni. Ja na to, że dobrze, zobaczę, jak to wygląda. Za startem kolejnej pani stoi siostrzenica: „Ciociu, a też idź, pobawisz się trochę". No i o to chodzi, żeby coś się działo.



Kandydatki są podekscytowane: - Byłam bardzo ciekawa, jak wygląda taki konkurs, w takim wieku...

- Mam ośmioro wnuków i oni nic nie wiedzą! Jak się wyda, to dopiero będą się śmiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie...

- Marzenia się spełniają, chociaż na starość...



Gala, podczas której jury wybierze najpiękniejszą seniorkę odbędzie się 2 lutego (2025 roku). Panie zaprezentują się m.in w sukniach wieczorowych. A pierwszą w historii Bydgoszczy Miss 80+ poznaliśmy w styczniu tego roku, została nią 81-letnia Wanda Gauza.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.