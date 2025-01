Tężni w Ciechocinku reklamować nie trzeba, warzelnię soli - tak. Nagrodzono film o fabryce [ZOBACZ!]

2025-01-12, 18:41 Redakcja

Ciechocińska Warzelnia Soli/fot. uzdrowiskociechocinek.pl

Warzelnia soli w Ciechocinku działa od niemal 200 lat. Unikatowa w Europie, a może i na świecie fabryka doczekała się promocyjnego dokumentu, a film: prestiżowej nagrody.

Film „Ciechocińska Fabryka Soli. Powrót do źródeł” w reżyserii Teresy Kudyby zdobył pierwszą nagrodę w Konkursie Narodowym podczas 19th FilmAT Festival - zawiadamia ciechociński ratusz. Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Żmudzkiego doceniło produkcję w dwóch kategoriach: Turystyka: Produkt turystyczny w zakresie kultury oraz Historia i Dziedzictwo: Dokument do 90 minut.



Film, zgłoszony przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A., promuje niezwykłą historię miasta i jego unikalne dziedzictwo. Warto wiedzieć, że w warzelni od przeszło 180 lat - metodami tradycyjnymi, czyli ręcznie - wytwarzana jest sól spożywcza oraz jej pochodne tj. Ciechociński Szlam leczniczy i Ług leczniczy.

W niewykorzystywanej do produkcji soli części warzelni zorganizowano muzeum, w którym swoje miejsce znalazły eksponaty związane nie tylko z warzelnictwem, ale również będące świadectwem powstania i rozwoju działalności uzdrowiskowej w Ciechocinku. Na szczególną uwagę zasługują misternie odrestaurowane aparaty do gimnastyki leczniczej Wilhelma Zandera.



Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w lutym 2025 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Film można już teraz obejrzeć niżej: