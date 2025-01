Już po raz 15. usiądą na ergometry i będą bić rekord w wiosłowaniu dla WOŚP

Będzie to już 15. edycja ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w wiosłowaniu dla WOŚP. - W ciągu czternastu lat kilkanaście tysięcy Polaków spróbowało swoich sił w wiosłowaniu na ergometrach wioślarskich. Impreza jest również doskonałą okazją, aby sprawdzić czy dźwiganie toreb z zakupami poprawiło kondycję klientów centrów handlowych – przekonują organizatorzy wydarzenia. Wiosłowanie dla WOŚP odbędzie się w dziewięciu centrach handlowych: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Toruniu. Mieszkańcy tych miast zmierzą się ze sobą na ergometrach wioślarskich, próbując pobić poprzednio ustanowione rekordy. Pojedynek polega na zmobilizowaniu jak największej ilości osób, z których każda pokona dystans 500 metrów. Będzie również możliwość spotkania lub nawet powiosłowania razem ze znanymi polskimi sportowcami, w tym medalistami Igrzysk Olimpijskich czy mistrzostw świata, włodarzami miast oraz innymi VIP-ami, którzy potwierdzili swoją obecność. Celem akcji każdego roku jest zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (przez cały dzień odbywać się będzie zbiórka do puszek WOŚP), promocja wodnych dyscyplin sportowych i polskich Mistrzów sportu. W ramach 33. Finału WOŚP pieniądze zostaną zebrane na onkologię i hematologię dziecięcą. Tu będą wiosłować! Wiosłowanie z WOŚP odbędzie się 18 stycznia w godz. 10.00-18.00 w następujących centrach handlowych:

