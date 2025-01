Włocławski sztab WOŚP szuka wolontariuszy. Czas na rejestrację do 20 stycznia

2025-01-09, 07:51 Marek Ledwosiński/Redakcja

Konferencja poświęcona WOŚP we Włocławku/fot. Michał Świerski, Sztab WOŚP Włocławek, Facebook

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za dwa tygodnie. Włocławski sztab Orkiestry praktycznie zakończył przygotowania, ale okazało się, że brakuje wolontariuszy.

Szefowa sztabu we Włocławku, Martyna Górkiewicz, namawia do „grania” w tegorocznej Orkiestrze. W jaki sposób można się zarejestrować? – Można wejść na stronę internetową iwolontariusz.wosp.org.pl i zarejestrować się w bazie danych WOŚP, lub w wersji papierowej u nas w sztabie, na ul. Żabiej – jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 1:00 do 18:00 – mówi. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodzica.



Włocławski sztab Wielkiej Orkiestry może jeszcze przyjąć dziewięćdziesięcioro wolontariuszy. Rejestracja potrwa do 20 stycznia. Finał odbędzie się 26 stycznia.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.