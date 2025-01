Lot balonem od marszałka? Pierniki z ministrem Sikorskim? Toruń szykuje się na WOŚP

Poszkodowany to starszy mężczyzna, około 70-letni, który został przewieziony do szpitala. Ruch na ulicy Gdańskiej odbywa się bez zakłóceń. Czytaj dalej »

Na Rynku Staromiejskim od godz. 12:00 zaplanowano m.in. koncerty, będzie miasteczko WOŚP-owe, czy „ściskawa". Z kolei od godz. 10:00 na Rynku Nowomiejskim otworzy się miasteczko medyczne. Na miejscu będą dyżurować: krwiobus, mobilny gabinet ginekologiczny, spirobus, Fundacji Neuca zaproponuje badanie płuc. W darmowym pakiecie jest także pomiar cukru, kwasu moczowego, pomiar ciśnienia tętniczego, analiza składu ciała, swoje stoisko przygotuje także DKMS. - Między koncertami nie zabraknie licytacji - mówi Artur Majerowski, szef toruńskiego sztabu WOŚP. - Co wśród licytowanych przedmiotów? Oczywiście złota karta, lot balonem od pana marszałka, będą też samochody na weekend z pełnym bakiem. Z ciekawszych licytacji mamy jeszcze warsztaty lepienia pierników z prezydentem Pawłem Gulewskim i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, przejazd pociągiem w kabinie maszynisty. Na aukcji wystawiona zostanie koszulka toruńskiego olimpijczyka, brązowego medalisty w Paryżu Mirosława Zientarskiego. Swoją licytację przygotowały także MZK. Chodzi o przejazd tramwajową „setką” pochodzącą z lat 60. XX wieku. Została ona przebudowana w 1993 r. według dawnego wzoru, na pamiątkę 100-lecia trakcji tramwajowej w Toruniu i od tamtego czasu jest atrakcją turystyczną zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańców naszego miasta. Licytacja dotyczy ok. 45 minutowego przejazdu po Bydgoskim Przedmieściu wraz z przewodnikiem. Tramwaj mieści około 25 osób. Atrakcja może się odbyć między 1 maja a 30 września 2025 r. – konkretna data do uzgodnienia przez zwycięzcę aukcji. Finał już 26 stycznia. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej akcji będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla onkologii i hematologii dziecięcej. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Tylko 9 dni zostało do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie przygotowania do akcji trwają m.in. w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

