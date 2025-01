Na otwarcie dudziarze i polonez na 200 par. Marszałkowski Bal Dobroczynny [zdjęcia, wideo]

2025-01-18, 21:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

W balu bierze udział ponad 200 par/fot. Monika Kaczyńska

Ponad 200 par bierze udział w Marszałkowskim Balu Dobroczynnym w CKK Jordanki w Toruniu. Wśród uczestników są samorządowcy, ludzie kultury, sztuki, nauki i biznesu.

Dochód z balu zostanie przekazany Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu oraz Fundacji na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół Dorotkowo z Torunia. – Mam nadzieję, że bawiąc się, zbierzemy pokaźną kwotę – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Bijemy swego rodzaju rekordy. Może o nie nie chodzi, ale byłoby słabo, gdybyśmy przynajmniej nie wyrównali zeszłorocznego [rekordu], bo zebraliśmy przeszło 700 tys. złotych. Mamy dudziarzy rodem ze Szkocji – oni słyną ze skąpstwa, przyjechali tu po to, żeby wyrwać z nas trochę tej szczodrobliwości – dodaje.



– Mamy pod opieką chłopców, a dla nich najważniejsze jest w życiu sport, bardzo lubią grać w piłkę nożną, w siatkówkę, więc te pieniądze przeznaczymy na remont sali gimnastycznej – ponieważ jest już 30 lat nieremontowana – tłumaczy dyrektor Ośrodka Agnieszka Brzyska,



– Centrum Kultury Włączającej, które chcemy zbudować, w którym mają być nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością, to miejsce na Wrzosach, które już stawia swoje pierwsze kroczki od zeszłego roku, a chcemy, by była tam scena teatralna, by była tam kawiarnia, w której będą pracowały osoby z niepełnosprawnością – wylicza Justyna Słupkowska, wiceprezes zarządu Fundacji.



Na balu bawią się m.in. aktor Łukasz Simlat, reżyser Jerzy Skolimowski i aktorki – siostry Aleksandra i Magdalena Popławskie. Podczas wszystkich edycji balu zebrano w sumie ponad trzy miliony złotych.

Relacja Moniki Kaczyńskiej