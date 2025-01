220 tys. zł za obraz Fałata, 120 tys. za rzeźbę z Wenecji. Po licytacjach na Balu Marszałka [zdjęcia]

2025-01-19, 16:28 Redakcja

Licytacje podczas Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego/fot. Szymon Zdziebło dla UM

Dzieła sztuki, biżuteria, odzież i niespodzianki zlicytowane zostały za ponad pół miliona złotych podczas sobotniego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w Toruniu.

Zabawa w sali Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu trwała do rana. Najwięcej dochodu przyniosła licytacja gwaszu Juliana Fałata - nabywca zapłacił 220 tysięcy złotych. Z kolei za rzeźbę z weneckiego szkła Murano nowy właściciel zapłacił 120 tys. zł, za obraz „Chłopi” autorstwa Marii Koli - 30 tysięcy, a za „Atak Szaserów" - 25 tys. Za tyle samo wylicytowano Biblię Veteris Testamenti et Historiae artificiosis picturis effigiate z 1551 roku. 20 tys. osiągnęły złote kolczyki z brylantami od Magdaleny Czerwińskiej, a 12 tys. - grafika autorstwa Łukasza Simlata, przedstawiająca głowę konia. Suknię wieczorową Gaja (zaprojektowaną przez Kasię Zapałę) wylicytowano za kwotę 6 tysięcy złotych.



Koty w worku

Jak zwykle dużo emocji uczestnikom balu dały licytacje „kotów w worku", czyli niespodzianek. W worku nr 3, który wylicytowano na kwotę 30 tys. zł, znajdowała się kostka masła. Za kolejne dwa worki licytujący zapłacili po 10 tys. zł - znajdowały się tam voucher do Pałacu Romantycznego oraz wycieczka do hiszpańskiego regionu Nawarra.



Ogólnie z głównej licytacji osiągnięto rekordową kwotę 518 tys. zł. Ostateczna kwota będzie znana w lutym, po podliczeniu dochodu z licytacji cichej, wpłat od uczestników balu i odliczeniu kosztów.



Gośćmi Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego byli w tym roku między innymi wokalista Robert Janowski, reżyser Jerzy Skolimowski oraz aktorzy - siostry Aleksandra i Magdalena Popławskie i Łukasz Simlat. Na sali w Jordanach bawili się też samorządowcy, politycy, naukowcy, ludzie biznesu i kultury.



Dudziarze i Natasza Urbańska

Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza - poprowadził go Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, a także Eliasz Orkiestra z Bydgoszczy i Kwintet Smyczkowy Filharmonii Pomorskiej. Wystąpiła też Natasza Urbańska z zespołem tanecznym. Atrakcją muzyczną balu był też występ szkockich dudziarzy, członków Kirkcaldy and District Pipe Band z Kirkcaldy. W Toruniu zagrała rodzinna reprezentacja zespołu: William Wallace, jego ojciec George Wallace i wujek, główny perkusista zespołu Robert Wallace i dudziarka Abbie Reid.



Głównymi beneficjentami XIII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, który pomaga chłopcom niepełnosprawnym intelektualnie od szóstego do dwudziestego czwartego roku życia oraz Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół Dorotkowo w Toruniu, wspierająca leczenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, w szczególności zespołem Downa i pomagająca ich rodzinom. Tradycyjnie część środków z balu trafi również do beneficjentów poprzednich edycji i misji zagranicznych.