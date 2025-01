Pociągi znowu pojadą do Ciechocinka. „Planujemy reaktywację kolejnych linii” [Rozmowa Dnia]

2025-01-21, 08:59 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wiktor Plesiński, dyrektor departamentu transportu w Urzędzie Marszałkowskim/fot. Zdzisław Nawrat

- Proces przywracania połączeń kolejowych jest długi i skomplikowany, ale podejmujemy wyzwanie - mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK Wiktor Plesiński, dyrektor departamentu transportu w Urzędzie Marszałkowskim.

W tym roku, po 14 latach przerwy, wróci połączenie kolejowe do Ciechocinka. W najbliższych dniach zostaną otwarte oferty przetargowe na remont 7-kilometrowej linii kolejowej na odcinku Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Prace mają potrwać do sierpnia. Oprócz przebudowy torowiska i rozjazdów, PKP PLK zapowiadają odnowienie peronów w Ciechocinku, Odolionie i Aleksandrowie Kujawskim oraz modernizację urządzeń sterowania ruchem i sieci trakcyjnej.



- Pociągi do Ciechocinka zaczną kursować w grudniu, na początek to będzie osiem par dziennie - mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK dyrektor departamentu transportu UM Wiktor Plesiński. - Wiele lat tych połączeń nie było. Tam były dość zawiłe kwestie prawne – pojawiło się pytanie, czy my jako województwo możemy uruchamiać połączenia na linii, która przebiega w granicach jednego powiatu. Na szczęście wszystkie wątpliwości udało się rozwiać. Natomiast sam proces przywrócenia połączeń, nawet z punktu widzenia prawnego - nie mówię już o całym procesie inwestycyjnym - niestety jest długi. Rozmowy na ten temat zaczęliśmy już trzy lata temu, kiedy zmienialiśmy plan transportowy. Prowadziliśmy rozmowy i z miastem, i z Polskimi Liniami Kolejowymi, czyli zarządcą tej infrastruktury i z przyjemnością mogę powiedzieć, że wszystko się udaje. Przetarg na remont linii został ogłoszony, na dniach będą już wyniki. Natomiast my jako województwo będziemy musieli jeszcze wybrać przewoźnika, przetarg zostanie ogłoszony na początku lutego. (...)



W tym roku Urząd Marszałkowski planuje ogłosić dwa kolejne przetargi na połączenia kolejowe na trasach Brodnica - Rypin i Laskowice Pomorskie - Wierzchucin. Trwają rozmowy z ministerstwem i PLK o remoncie kolejnych tras - zwłaszcza na zachód od Bydgoszczy, m.in. do Kcyni.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

