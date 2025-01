Zabytkowy basen solankowy znowu będzie dostępny. Ale najpierw czeka go remont

Droga ekspresowa Via Pomerania to lekarstwo na wykluczenie komunikacyjne Bydgoszczy i Inowrocławia - przekonywali w Inowrocławiu posłowie Koalicji Obywatelskiej… Czytaj dalej »

Obiekt, znajdujący na terenie ciechocińskiego Parku Tężniowego, w bezpośrednim sąsiedztwie tężni i głównego deptaku, zostanie odrestaurowany, a potem udostępniony mieszkańcom i kuracjuszom. Obecnie w miejscu dawnego kompleksu basenowego pozostały resztki niecki, a także małej architektury i fontanny, ledwie widoczne zza zarastających teren chaszczy. W ciągu minionych 20 kilku lat należąca do Skarbu Państwa nieruchomość zmieniała użytkowników wieczystych i właścicieli położonych na nim obiektów - ostatnim była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Termy Ciechocinek. To od niej samorząd województwa odkupił basen za 15 mln złotych. - Marzenia się spełniają! Przywrócimy Perle Kujaw i województwu obiekt, który może stanowić naszą dumę – mówi marszałek Piotr Całbecki. - Nie tylko ratujemy od ruiny cenny zabytek, ale bierzemy też na siebie obowiązek ponownego uruchomienia znakomitego miejsca rekreacji w samym sercu naszego najbardziej znanego uzdrowiska. Słynny basen termalno-solankowy w Ciechocinku został zbudowany na początku lat 30. ubiegłego wieku, według projektu architekta Romualda Gutta i specjalizującego się w inżynierii sanitarnej Aleksandra Szniolisa. Miał rozmach i modernistyczny styl. W jego otwarciu w 1932 roku wziął udział prezydent Ignacy Mościcki. W 2002 roku pływalnia została zamknięta ze względu na zły stan techniczny.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.