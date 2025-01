Pociągiem do sanatorium! Przetarg na remont linii z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka

Toruńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował nożem w centrum miasta 20-latka. To znany policjantom recydywista, dlatego czeka go surowsza… Czytaj dalej »

Od grudnia do uzdrowiska będzie można dotrzeć bezpośrednim pociągiem z Bydgoszczy i Torunia. Wcześniej jednak siedmiokilometrową linię kolejową Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek czeka gruntowny remont. Oprócz przebudowy torowiska i rozjazdów, PKP PLK zapowiadają odnowienie peronów w Ciechocinku, Odolinie i Aleksandrowie Kujawskim oraz modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej. Przetarg na realizację już został ogłoszony, wkrótce otwarcie ofert. Porozumienie między samorządem województwa, państwową spółką PKP Polskie Linie Kolejowe i samorządem miejskim Ciechocinka zostało podpisane w październiku. - Powracające po 14 latach połączenie stanie się kolejową wizytówką regionu. Do Ciechocinka będzie kursować najlepszy tabor, jakim dysponujemy - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Po zakończeniu inwestycji, pociągi będą mogły rozwijać tu prędkość 120 kilometrów na godzinę.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.