Wzruszająca uroczystość przy grobie gen. Elżbiety Zawackiej. Toruń uczcił 16. rocznicę jej śmierci

Do wypadku doszło we wsi Dobromierz w gminie Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski). Kierowca trafił pod opieką ratowników medycznych, a później do szpitala… Czytaj dalej »

- Była osobą niezwykle nieugiętą. Po prostu nie dała się złapać Niemcom, a przecież mogła zginąć ponad sto razy, bo wszędzie czyhało wielkie niebezpieczeństwo, kiedy przekraczała granicę - mówi Anna Rojewska, należąca do najstarszych dokumentalistek działu Wojskowej Służby Kobiet Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu. - Przede wszystkim zasłynęła pod pseudonimem „Zo". Chciałabym, aby każdy wiedział, że mamy ten zaszczyt mówić o Elżbiecie Zawackiej, że przecież tu, W Toruniu się urodziła i w Toruniu i tu zmarła. - Wzruszająca uroczystość i zarazem budowanie tożsamości i aktywności ludzi młodych. Przedstawiciele szkół odśpiewali piękny hymn dedykowany pani generał - powiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Była jedną z najbardziej bohaterskich Polek - powiedział Jan Wyrowiński, przewodniczący rady fundacji gen. Elżbiety Zawackiej. - To było dla niej zawsze najważniejsze, żeby sztafeta pokoleń trwała, żeby pałeczka wiedzy o tamtych czasach była przekazywana poszczególnym pokoleniom. Na pewno byłoby zadowolona z tego spotkania - mówił Wyrowiński. Elżbietę Zawacką za patriotyczną działalność odznaczono wieloma medalami – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy i pięciokrotnie Krzyżem Walecznych. W 1995 roku otrzymała Order Orła Białego. Więcej w relacji Michała Zaręby.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.