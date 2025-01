Tym razem nie haftowane, a drukowane! Album o kujawskim ściegu z nagrodą ministerstwa

2025-01-11, 08:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Katalog „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy" autorstwa etnografki Doroty Kalinowskiej zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Pamiątka z Polski" w kategorii wydawnictwa/fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej/Facebook

Katalog „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy" autorstwa etnografki Doroty Kalinowskiej zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Pamiątka z Polski" w kategorii wydawnictwa. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs „Pamiątka z Polski" towarzyszył Krajowym targom Polskiego Produktu Turystycznego.

O swoim dziele mówi autorka albumu, Dorota Kalinowska. - Wydawnictwo składa się z małej książeczki, która zawiera historię haftu, jego kolejne losy. Druga część jest to teczka z dwudziestoma kartami. Można je sobie odkalkować na płótno i wyhaftować. Jest też informacja, jakim ściegiem haftuje się poszczególne motywy, elementy.



Jak podaje etnografka, haft kujawski można łatwo zidentyfikować, ponieważ jest wyłącznie biały. Motywem głównym są rośliny w zwartych kompozycjach. - U nas jest tylko biała nić czasem z dodatkiem aplikacji z białego tiulu - mówi Dorota Kalinowska. - Haft widzimy, np. na kujawskich fartuchach wzdłuż boków i u dołu - biegnie zwartym pasem. Poza tym, cała główka naszego czepca kujawskiego jest pokryta określonymi motywami. Haft spotyka się jeszcze na kołnierzykach, ale to jest tylko drobny wzór z brzegu..



Impulsem do wydania publikacji był m.in. upływ czasu, a co za tym idzie, zmniejszające się nieuchronnie grono starszych hafciarek.



Przypomnijmy, że kujawski haft pod szyldem włocławskiego muzeum został doceniony także przez gremium kujawsko-pomorskie. W 2022 roku w trzeciej edycji konkursu MUSEJON - Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku, jedną z trzech nagród głównych otrzymało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za realizację projektu „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!". Nagroda przyznana została w kategorii edukacja i regionalizm. Pomysłodawczynią i organizatorką projektu była - podobnie, jak i tym razem - Beata Wąsik, kierownik Działu Edukacji i Promocji, zaś realizatorką jego części teoretycznej - Dorota Kalinowska.



Nagrodzony projekt obejmował cykl 16-godzinnych warsztatów zorganizowanych we Włocławku, Nieszawie, Osięcinach i Kłóbce. W ramach zadania wydano wtedy dwuczęściową publikację autorstwa Doroty Kalinowskiej pt. „Haft kujawski wczoraj i dziś", katalog wzorów będącą podstawowym podręcznikiem, kompendium wiedzy na temat historii i współczesności regionalnego haftu wraz z teką motywów i wzorów. Podsumowaniem przedsięwzięcia była wystawa we włocławskim muzeum

Na wystawie pokazano wszystkie etapy nauki oraz prace czterdziestu uczestniczek warsztatów.