Woda wylała się na DK91 w Nowem. Trzeba będzie ją zamknąć na czas prac [aktualizacja]

2026-02-02, 18:47  Sława Skibińska-Dmitruk/Dorota Witt/Redakcja
Doraźnie wodę mieszkańcom dowiozło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem/ Fot. Urząd Gminy Nowe, Facebook

Doraźnie wodę mieszkańcom dowiozło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem/ Fot. Urząd Gminy Nowe, Facebook

Woda wylała się na DK 91 i na ulicę Podgórną w Nowem pod Świeciem. Trzeba było zakręcić główny zawór. Z tego powodu część mieszkańców nie ma bieżącej wody.

Do wylania się wody doszło przed godziną 7:00. Awaria objęła DK 91 oraz ulicę Podgórną w miejscowości Nowe. Trzeba było zakręcić główny zawór, dlatego część mieszkańców nie ma bieżącej wody. Problem dotyczy szczególnie osiedla domów jednorodzinnych Nowy Świat i budynków przy ulicy 9 maja, Ogrodowej, części ul. Bydgoskiej.

Żeby dotrzeć do miejsca pęknięcia instalacji zastosowano specjalne palniki, które rozgrzewają ziemię.

Aktualizacja

  • Po godz. 17. gminni urzędnicy poinformowali, że nie udało się zlokalizować uszkodzenia wodociągu przy ulicy Bydgoskiej w Nowem. Doraźnie wodę mieszkańcom dowiozło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem, ale beczkowóz nie może stać na zewnątrz. Do godziny 21. będzie do dyspozycji w remizie strażackiej.
  • W poniedziałek, 2 lutego nie da się usunąć awarii. We wtorek rano spotka się zwołany przez burmistrza Nowego, Czesława Wolińskiego, sztab kryzysowy. Przyjedzie też specjalistyczna grupa, która zajmie się zlokalizowaniem awarii. Istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zamknąć DK 91 na czas prac.

Mówi Czesław Woliński

Nowe, DK91, awaria, woda

Region

W Inowrocławiu uruchomiono sześć dodatkowych ogrzewalni. Także w hali widowiskowo-sportowej

W Inowrocławiu uruchomiono sześć dodatkowych ogrzewalni. Także w hali widowiskowo-sportowej

2026-02-02, 20:30
Była tam pruska ujeżdżalnia koni, będzie siedziba strażaków z toruńskiego Podgórza

Była tam pruska ujeżdżalnia koni, będzie siedziba strażaków z toruńskiego Podgórza

2026-02-02, 19:50
Jak radzić sobie z siarczystym mrozem Himalaista: Zakryjmy usta, oddychajmy nosem

Jak radzić sobie z siarczystym mrozem? Himalaista: Zakryjmy usta, oddychajmy nosem

2026-02-02, 18:30
Miliony na budowę lodowisk. Minister sportuJakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem

Miliony na budowę lodowisk. Minister sportu Jakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem

2026-02-02, 17:40
Martwa Wisła niemal całkowicie zamarzła. Taka zima może być dla ryb walką o przetrwanie

Martwa Wisła niemal całkowicie zamarzła. „Taka zima może być dla ryb walką o przetrwanie”

2026-02-02, 16:50
Są zalecenia strażaków po wycieku gazu w balonie sportowym w Bydgoszczy. Trzeba wydłużyć komin

Są zalecenia strażaków po wycieku gazu w balonie sportowym w Bydgoszczy. Trzeba wydłużyć komin

2026-02-02, 16:00
Całe województwo w cieniu silnego mrozu. Nawet -23 stopnie Celsjusza

Całe województwo w cieniu silnego mrozu. Nawet -23 stopnie Celsjusza

2026-02-02, 15:19
Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

2026-02-02, 14:17
Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

2026-02-02, 13:19

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę