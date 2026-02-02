Woda wylała się na DK91 w Nowem. Trzeba będzie ją zamknąć na czas prac [aktualizacja]

2026-02-02, 18:47 Sława Skibińska-Dmitruk/Dorota Witt/Redakcja

Doraźnie wodę mieszkańcom dowiozło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem/ Fot. Urząd Gminy Nowe, Facebook

Woda wylała się na DK 91 i na ulicę Podgórną w Nowem pod Świeciem. Trzeba było zakręcić główny zawór. Z tego powodu część mieszkańców nie ma bieżącej wody.

Do wylania się wody doszło przed godziną 7:00. Awaria objęła DK 91 oraz ulicę Podgórną w miejscowości Nowe. Trzeba było zakręcić główny zawór, dlatego część mieszkańców nie ma bieżącej wody. Problem dotyczy szczególnie osiedla domów jednorodzinnych Nowy Świat i budynków przy ulicy 9 maja, Ogrodowej, części ul. Bydgoskiej.



Żeby dotrzeć do miejsca pęknięcia instalacji zastosowano specjalne palniki, które rozgrzewają ziemię.



Aktualizacja





Po godz. 17. gminni urzędnicy poinformowali, że nie udało się zlokalizować uszkodzenia wodociągu przy ulicy Bydgoskiej w Nowem. Doraźnie wodę mieszkańcom dowiozło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem, ale beczkowóz nie może stać na zewnątrz. Do godziny 21. będzie do dyspozycji w remizie strażackiej.

W poniedziałek, 2 lutego nie da się usunąć awarii. We wtorek rano spotka się zwołany przez burmistrza Nowego, Czesława Wolińskiego, sztab kryzysowy. Przyjedzie też specjalistyczna grupa, która zajmie się zlokalizowaniem awarii. Istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zamknąć DK 91 na czas prac.