Była tam pruska ujeżdżalnia koni, będzie siedziba strażaków z toruńskiego Podgórza

2026-02-02, 19:50 Robert Duliński/Redakcja

Dzisiaj w urzędzie miasta odbyło się symboliczne przekazanie kluczy do nowej remizy/ Fot. Robert Duliński

Budynek z historią, czyli przyszła siedziba strażaków ochotników został przekazany przez miasto w ramach bezpłatnej dzierżawy na 30 lat.

Dzisiaj w urzędzie miasta odbyło się symboliczne przekazanie kluczy.



- To obiekt mający historyczny sznyt i znaczenie, dlatego cieszę się, że będzie wyremontowany - mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Wiem, że druhowie będą sięgali po środki zewnętrzne. Trzymamy za OSP Podgórz kciuki. Mam nadzieję, że już za kilkanaście miesięcy będzie to nowoczesna baza - dodał.



Z nowej siedziby cieszą się strażaczki i strażacy.



- Możemy mieć swój obiekt, w którym będziemy mogli zacząć działać - mówiła komendantka OSP Podgórz Wiktoria Grenda-Wołkow.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.