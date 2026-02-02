Była tam pruska ujeżdżalnia koni, będzie siedziba strażaków z toruńskiego Podgórza
Budynek z historią, czyli przyszła siedziba strażaków ochotników został przekazany przez miasto w ramach bezpłatnej dzierżawy na 30 lat.
Dzisiaj w urzędzie miasta odbyło się symboliczne przekazanie kluczy.
- To obiekt mający historyczny sznyt i znaczenie, dlatego cieszę się, że będzie wyremontowany - mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Wiem, że druhowie będą sięgali po środki zewnętrzne. Trzymamy za OSP Podgórz kciuki. Mam nadzieję, że już za kilkanaście miesięcy będzie to nowoczesna baza - dodał.
Z nowej siedziby cieszą się strażaczki i strażacy.
- Możemy mieć swój obiekt, w którym będziemy mogli zacząć działać - mówiła komendantka OSP Podgórz Wiktoria Grenda-Wołkow.
