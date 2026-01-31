Mróz i wiatr wzięły nas w silny uścisk. W Toruniu ustawiono koksowniki i ogrzewane namioty [wideo, zdjęcia]

W tych namiotach można się ogrzać/fot. Robert Duliński

Przed nami trzy bardzo zimne noce. Przed siarczystym mrozem ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego z naszego regionu. Na ulicach wielu miast m.in. Torunia ustawiono koksowniki. Są też namioty, w których można się napić herbaty.

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego termometry pokazywały od 14 do 18 stopni poniżej zera. Natomiast rekordowa pod względem zimna ma być kolejna noc (z niedzieli na poniedziałek). Miejscami temperatura ma spaść do - 23 a nawet - 25 stopni Celsjusza. Popołudniami ma być u nas od 12 do 15 stopni mrozu.

Służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające na zewnątrz, zwłaszcza ludzi w kryzysie bezdomności oraz zwierzęta.



Z powodu bardzo niskich temperatur w Toruniu w sobotę w 18 lokalizacjach rozpalono koksowniki. Na Placu Rapackiego i przy Alei Solidarności stanęły dwa namioty doraźnego ogrzania. To efekt współpracy miasta z Państwową Strażą Pożarną. Mają być dostępne do 2 lutego. W weekend działają od 9.00 do 18.00, a w poniedziałek w godzinach 6-18. i postawiono dwa namioty doraźnego ogrzania. Będą one dostępne do 2 lutego, gdyż prognozy wskazują na spadki temperatury nawet do -22 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do 3 lutego.



W związku z sytuacją pogodową dworce kolejowe w całej Polsce będą otwarte również w nocy. W planach są wzmożone patrole policji w tych miejscach.