Mróz i wiatr wzięły nas w silny uścisk. W Toruniu ustawiono koksowniki i ogrzewane namioty [wideo, zdjęcia]

2026-01-31, 19:30  Redakcja/PAP
W tych namiotach można się ogrzać/fot. Robert Duliński

W tych namiotach można się ogrzać/fot. Robert Duliński

Przed nami trzy bardzo zimne noce. Przed siarczystym mrozem ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego z naszego regionu. Na ulicach wielu miast m.in. Torunia ustawiono koksowniki. Są też namioty, w których można się napić herbaty.

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego termometry pokazywały od 14 do 18 stopni poniżej zera. Natomiast rekordowa pod względem zimna ma być kolejna noc (z niedzieli na poniedziałek). Miejscami temperatura ma spaść do - 23 a nawet - 25 stopni Celsjusza. Popołudniami ma być u nas od 12 do 15 stopni mrozu.
Służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające na zewnątrz, zwłaszcza ludzi w kryzysie bezdomności oraz zwierzęta.

Z powodu bardzo niskich temperatur w Toruniu w sobotę w 18 lokalizacjach rozpalono koksowniki. Na Placu Rapackiego i przy Alei Solidarności stanęły dwa namioty doraźnego ogrzania. To efekt współpracy miasta z Państwową Strażą Pożarną. Mają być dostępne do 2 lutego. W weekend działają od 9.00 do 18.00, a w poniedziałek w godzinach 6-18. i postawiono dwa namioty doraźnego ogrzania. Będą one dostępne do 2 lutego, gdyż prognozy wskazują na spadki temperatury nawet do -22 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do 3 lutego.

W związku z sytuacją pogodową dworce kolejowe w całej Polsce będą otwarte również w nocy. W planach są wzmożone patrole policji w tych miejscach.

Relacja Roberta Dulińskiego

W tych namiotach można się ogrzać/wideo: Robert Duliński

W tych namiotach można się ogrzać/wideo: Robert Duliński

Toruń
W tych namiotach można się ogrzać/fot. Robert Duliński W tych namiotach można się ogrzać/fot. Robert Duliński

Region

Harcerze z Bydgoszczy na światowym poziomie. Takiego sukcesu nie odniósł wcześniej nikt w kraju

Harcerze z Bydgoszczy na światowym poziomie. Takiego sukcesu nie odniósł wcześniej nikt w kraju

2026-02-01, 13:17
We Włocławku będą uczyć ze wsparciem. To szansa dla uczniów o specjalnych potrzebach

We Włocławku będą uczyć ze wsparciem. To szansa dla uczniów o specjalnych potrzebach

2026-02-01, 10:30
Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty [zdjęcia]

Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty! [zdjęcia]

2026-02-01, 09:00
Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

2026-02-01, 08:00
Od północy w Bydgoszczy mamy zakaz kupowania napojów z procentami po nocach. Ma być spokojniej

Od północy w Bydgoszczy mamy zakaz kupowania napojów z procentami po nocach. Ma być spokojniej

2026-01-31, 21:50
Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

2026-01-31, 21:00
Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

2026-01-31, 20:00
Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

2026-01-31, 18:50
Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

2026-01-31, 18:15

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę