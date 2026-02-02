Nawet -25 stopni w naszym regionie. Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem

2026-02-02, 11:33 Informacyjna Agencja Radiowa

Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem/fot. Pixabay/ilustracyjne

W nocy w regionie Kujaw i Pomorza zarejestrowano średnią temperaturę -18 stopni Celsjusza. Były też miejsca, gdzie termometry pokazały nawet 25 kresek poniżej zera. W dzień przy słonecznej pogodzie termometry pokazywać mają od -12 do -10 stopni.

Zima nie odpuszcza, w województwie kujawsko-pomorskim temperatury są na bardzo niskim poziomie. Zeszłej nocy w naszym regionie odnotowano średnią temperaturę na poziomie -18 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie słupki rtęci spadły nawet do 25. kreski poniżej zera. Mróz znów dał się we znaki na kolei czy pojazdom komunikacji miejskiej. - Na rozkładach jazdy można zobaczyć czerwone cyferki, wskazujące, o ile później pociąg odjedzie. W ciągu dnia opóźnienia mogą się zwiększyć - mówi Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej. - Natomiast pasażerowie komunikacji miejskiej, po kilkunastu minutach marznięcia na przystankach z ulgą siadają do ogrzanych autobusów. PKS-y w większości są na czas - dodaje.



Z uroków tak mroźnej zimy korzystają za to łyżwiarze, narciarze oraz wędkarze. Aby jednak jej sprostać, dobrze jest ubierać się „na cebulkę”. - Każdy czekał na taką zimę. Tak chłodnej nie było z 14 lat - słyszymy w relacji Macieja Jastrzębskiego.



Autostrada A1 oraz drogi regionalne są przejezdne, a nawierzchnia czysta.