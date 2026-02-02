Jak radzić sobie z siarczystym mrozem? Himalaista: Zakryjmy usta, oddychajmy nosem

- Mróz nigdy nie jest igraszką - podkreśla Jan Kwiatoń, bydgoski himalaista/ Fot. Jan Kwiatoń, Facebook
Przed nami kolejna rekordowo chłodna noc. Dwucyfrowy mróz murowany. Jak sobie radzić w takich warunkach? O tym mówi Jan Kwiatoń, bydgoski himalaista.
Zdawałoby się, że dla kogoś z doświadczeniem zdobywanym na górskich szczytach miejski mróz to żadne wyzwanie. Nic bardziej mylnego.
- Mróz nigdy nie jest igraszką. Na mróz trzeba się przygotować nie tylko poprzez właściwy ubiór, ale również mentalnie i poprzez odpowiednie zachowanie - mówi Jan Kwiatoń, himalaista z Bydgoszczy. - Mroźne powietrze zawsze jest suche. Kiedy jesteśmy w wysokich górach, nasza krew jest gęsta i nie dociera do najbardziej oddalonych od serca części naszego ciała. Pojawiają się odmrożenia. Nawet przy niekoniecznie bardzo niskiej temperaturze taka sama sytuacja może zdarzyć się w mieście. Zwłaszcza gdy rano wyskakujemy z ciepłych pieleszy, idziemy na przystanek i zderzamy się z kilkunastostopniowym mrozem. Zakryjmy usta jakimś materiałem: bawełna, wełna lub gruby syntetyk typu polar będą najlepsze. I oddychajmy przez nos - dodaje.
Niską temperaturę otoczenia potęguje wiejący wiatr. Znajdźmy w takiej sytuacji miejsce, w którym uda nam się ochronić przed jego powiewami, np. w wiacie przystankowej.
- Kontrolujmy nasze ciało. Alarmować powinny nas dwie sytuacje: gdy zauważmy u siebie coś niepokojącego i gdy zauważymy coś niepokojącego u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli widzimy, że stojący obok człowiek jest mało aktywny, apatyczny, czasami nawet od dziwo rozpina kurtkę, reagujmy. To się dosyć często zdarza u ludzi, którzy mają pierwsze objawy wychłodzenia: mają splątane myśli, niekoniecznie zachowują się racjonalnie. Takim człowiekiem trzeba się zainteresować - apeluje Jan Kwiatoń.
Cała rozmowa Sławy Skibińskiej-Dmitruk z Janem Kwiatoniem poniżej.
Rozmowa Sławy Skibińskiej-Dmitruk z Janem Kwiatoniem poniżej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę