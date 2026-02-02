Dwa zgony jednego dnia w naszym regionie. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną było wychłodzenie
Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie dwóch zgonów. Doszło do nich w niedzielę (1 lutego). Niewykluczone, że przyczyną był panujący w naszym regionie siarczysty mróz.
W niedzielę o 9:30 służby dostały informację o człowieku, który potrzebuje pomocy. To 37-letni mężczyzna, który przebywał w miejscowości Nowe Smolno na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Trafił do szpitala po tym, jak stracił przytomność. Niestety, jego życia nie udało się uratować.
Kolejna osoba zmarła w Bydgoszczy. Ciało 55-letniego mężczyzny znaleziono po południu w jednym z budynków przy ulicy Wojska Polskiego.
W obu przypadkach, jako przyczyna rozważane jest wychłodzenie. To ustali prokuratorskie dochodzenie.