Zapadł wyrok w sprawie tragicznego w skutkach pożaru garażu w Bydgoszczy

2026-01-30, 17:47 Tatiana Adonis / Redakcja

Sędzia Łukasz Gościniak podczas ogłaszania wyroku. / Fot. Tatiana Adonis

24-latek, który był sprawcą tragedii na bydgoskim Szwederowie, w wyniku której zginął 50-letni mężczyzna, usłyszał wyrok. Sławomir P. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

Sąd orzekł wykonanie kary w systemie terapeutycznym. Ponadto mężczyzna będzie musiał zapłacić 2,5 tys zł właścicielom podpalonego garażu.



24-latek odpowiadał za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka oraz umyślne zniszczenie mienia. Do zdarzenia doszło w maju 2025 roku przy ul. Bielickiej w Bydgoszczy.



- Materiał dowodowy niezbicie wskazuje , że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu - uzasadniał wyrok sędzia Łukasz Gościniak. - Spowodował nieumyślnie śmierć człowieka. Sąd dał wiarę oskarżonemu - jeśli chodzi o jego wyjaśnienia. Oskarżony nie wiedział, że ktoś znajduje się w garażu, który podpalił. Zdawał sobie jednak sprawę, że niszczy mienie.



Sędzia wyjaśniał, że Sławomir P. dokonał czynu mając ograniczoną zdolność rozpoznawania jego znaczenia, jak i kierowania swoim postępowaniem, co może stanowić podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Jednak sąd się na to nie zdecydował.



- Zważywszy na fakt, że życie stracił człowiek, sąd postanowił wymierzyć karę 3 lat pozbawienia wolności - mówi sędzia Łukasz Gościniak.



Sąd również orzekł, że w zakładzie karnym Sławomir P. będzie musiał odbywać terapię.



- Oskarżony jest osobą zmagającą się z chorobą psychiczną. Jest też osobą, u której stwierdzono upośledzenie umysłowe. Wobec takich osób orzeka się terapeutyczny system wykonywania kary - stwierdził sąd.



Wyrok nie jest prawomocny.