Zapadł wyrok w sprawie tragicznego w skutkach pożaru garażu w Bydgoszczy

Sędzia Łukasz Gościniak podczas ogłaszania wyroku. / Fot. Tatiana Adonis
24-latek, który był sprawcą tragedii na bydgoskim Szwederowie, w wyniku której zginął 50-letni mężczyzna, usłyszał wyrok. Sławomir P. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności.
Sąd orzekł wykonanie kary w systemie terapeutycznym. Ponadto mężczyzna będzie musiał zapłacić 2,5 tys zł właścicielom podpalonego garażu.
24-latek odpowiadał za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka oraz umyślne zniszczenie mienia. Do zdarzenia doszło w maju 2025 roku przy ul. Bielickiej w Bydgoszczy.
- Materiał dowodowy niezbicie wskazuje , że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu - uzasadniał wyrok sędzia Łukasz Gościniak. - Spowodował nieumyślnie śmierć człowieka. Sąd dał wiarę oskarżonemu - jeśli chodzi o jego wyjaśnienia. Oskarżony nie wiedział, że ktoś znajduje się w garażu, który podpalił. Zdawał sobie jednak sprawę, że niszczy mienie.
Sędzia wyjaśniał, że Sławomir P. dokonał czynu mając ograniczoną zdolność rozpoznawania jego znaczenia, jak i kierowania swoim postępowaniem, co może stanowić podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Jednak sąd się na to nie zdecydował.
- Zważywszy na fakt, że życie stracił człowiek, sąd postanowił wymierzyć karę 3 lat pozbawienia wolności - mówi sędzia Łukasz Gościniak.
Sąd również orzekł, że w zakładzie karnym Sławomir P. będzie musiał odbywać terapię.
- Oskarżony jest osobą zmagającą się z chorobą psychiczną. Jest też osobą, u której stwierdzono upośledzenie umysłowe. Wobec takich osób orzeka się terapeutyczny system wykonywania kary - stwierdził sąd.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę