W Kruszwicy spłonął sklep papierniczy. Ogień gasiło dziewięć strażackich zastępów

2026-02-01, 17:43  Marcin Glapiak/Redakcja
Spłonął sklep z zabawkami i artykułami papierniczymi w Kruszwicy.

Zgłoszenie przyjęto w niedzielę, o godzinie 12:54. Ogień wybuch prawdopodobnie w dobudowanej do dwukondygnacyjnego budynku kotłowni.

Pożar dotarł do znajdującego się przy kotłowni sklepu papierniczego z zabawkami. Ten doszczętnie spłonął. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Ze względów bezpieczeństwa rozebrany został dach budynku. Nadal trwa rozbiórka kotłowni - to informacja z godz. 18:00.

